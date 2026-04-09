"LET’S GO" подпомага социалното предприемачество

Шестнадесетото издание на програмата "LET’S GO" на Българския център за нестопанско право навлиза в нов етап на развитие, който ще подпомага социални предприятия на различни етапи от тяхното развитие.

Цел и мисия на програмата "LET’S GO"

"Целта е да образоваме повече граждански организации, че могат да бъдат устойчиви. Социалното предприемачество е бизнес с кауза. Говорим за бизнес, който подпомага мисията на дадена организация. Идеята е организациите да станат още по-устойчиви и независими, развивайки бизнес, който по-голям кръг от хора да разпознават", коментира Александър Киров от Българския център за нестопанско право в предаването "България сутрин".

Александър Манушев от фондация "Първите три минути" обясни, че фондацията се е родила преди малко повече от 8 години.

По думите му един от поводите за създаването ѝ е това, че е бил назрял моментът и в България да има автоматични дефибрилатори.

"Това беше почти тема табу. Една от нашите мисии беше да ги внедрим", каза Манушев пред Bulgaria ON AIR.

Киров отбеляза, че началото на социално-предприемаческата дейност е трудно.

"Това, което го прави по-предизвикателно, е да намериш правилния подход, особено ако става въпрос за организации, които работят с хора от уязвими групи. Началото е трудно и турбулентно в повечето случаи, но вече 16 години правим тази програма - "LET’S GO". Програмата ни е отворена и за организации, които нямат никакъв опит", поясни той.

"Ние имахме възможността да се включим в "LET’S GO" през 2024 г. и това беше много подходящ момент за нас. За да бъде направен успешно този модел да работи, ни беше много полезно да преминем през тази програма с изключително интересни ментори", сподели Манушев.

Киров уточни, че

програмата тази година продължава до октомври, а гражданските организации могат да кандидатстват до 19 април.

По думите му логиката на програмата е да има за всеки по нещо - за стартиращи организации и за такива, които нямат опит и търсят вдъхновение.

На въпрос знаят ли хората как да работят с автоматични дефибрилатори, Манушев отговори, че през последните години има доста сериозно развитие в тази насока и има хиляди хора, които са обучени.

Той отбеляза, че има и много добри програми с деца, като подчерта, че обучението на деца в училище е тяхна кауза.