BGONAIR Live Новини Днес | 84

Песента "Благодаря" - фолклор и класика, с послание за вяра и сила

Изпълнението е на Ива, Велислава Костадинови и оперната певица Гергана Николаев

09.04.2026 | 15:50 ч. 2

Ива и Велислава Костадинови, заедно с оперната певица Гергана Николаева, представят новата си песен "Благодаря". Композицията среща фолклора с класиката и носи послание за вяра, благодарност и сила.

"Моята прекрасна сестра Велислава е инициатор. В тази песен сме си излели душите, обръщайки се към Христина Димова да напише текст. Помислихме си защо да не поканим Гери да се включи, защото ще стане доста интересно. Прие с удоволствие и влезе много категорично в песента. Нейният прекрасен глас допринася за емоцията. Валери Димчев изсвири прекрасната тамбура, а Георги Добрев изсвири кавала, който е като светлина в мрака", каза певицата Ива Костадинова пред Bulgaria ON AIR. 

Велислава Костадинова сподели, че целта е песента да докосне душата.

"Всеки един от нас има своята битка в живота си и всеки минава през трудни моменти. Вечер е най-тежко, когато човек остава сам и в тишина, дори когато си сред много хора пак можеш да се чувстваш сам", допълни тя в студиото на "България сутрин". 

"Силата, която е невидима, Господ ни прегръща в най-трудните моменти. Дава светлина, когато си мислим, че тъмнината е безкрайна. Най-съкровеният момент е да благодарим", каза още Ива. 

Според Велислава трябва да оценяваме и да не приемаме нещата за даденост - да вадим добрина всеки ден в малките неща. 

"Доброто е заразно", смятат и двете певици. 

За Ива Възкресение е, че доброто винаги побеждава - новото начало с вяра и надежда, че ще бъде по-добро.

"Молим се за мир и за хармония", сподели тя.  

"Празнуваме Великден традиционно - събираме се със семейството - яйцата, църквата", каза още Велислава. 

Bulgaria ON AIR музика песен вяра
