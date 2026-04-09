Песента "Благодаря" - фолклор и класика, с послание за вяра и сила

Ива и Велислава Костадинови, заедно с оперната певица Гергана Николаева, представят новата си песен "Благодаря". Композицията среща фолклора с класиката и носи послание за вяра, благодарност и сила.

"Моята прекрасна сестра Велислава е инициатор. В тази песен сме си излели душите, обръщайки се към Христина Димова да напише текст. Помислихме си защо да не поканим Гери да се включи, защото ще стане доста интересно. Прие с удоволствие и влезе много категорично в песента. Нейният прекрасен глас допринася за емоцията. Валери Димчев изсвири прекрасната тамбура, а Георги Добрев изсвири кавала, който е като светлина в мрака", каза певицата Ива Костадинова пред Bulgaria ON AIR.

Велислава Костадинова сподели, че целта е песента да докосне душата.

"Всеки един от нас има своята битка в живота си и всеки минава през трудни моменти. Вечер е най-тежко, когато човек остава сам и в тишина, дори когато си сред много хора пак можеш да се чувстваш сам", допълни тя в студиото на "България сутрин".

"Силата, която е невидима, Господ ни прегръща в най-трудните моменти. Дава светлина, когато си мислим, че тъмнината е безкрайна. Най-съкровеният момент е да благодарим", каза още Ива.

Според Велислава трябва да оценяваме и да не приемаме нещата за даденост - да вадим добрина всеки ден в малките неща.

"Доброто е заразно", смятат и двете певици.

За Ива Възкресение е, че доброто винаги побеждава - новото начало с вяра и надежда, че ще бъде по-добро.

"Молим се за мир и за хармония", сподели тя.

"Празнуваме Великден традиционно - събираме се със семейството - яйцата, църквата", каза още Велислава.