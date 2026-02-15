IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Йоханес Клаебо e рекордьор по златни медали от Зимни олимпийски игри

Той спечели деветата си титла

15.02.2026 | 15:05 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Йоханес Клаебо е вече рекордьор по златни медали от Зимни олимпийски игри! Норвежецът помогна за триумфа в отборната щафета на 4х7.5 км в ски бягането на пистата в Тезеро, Италия.

Освен Клаебо в тима на норвежците бяха още Емил Иверсен, Мартин Ниенгет и Ейнар Хедегор.

За скандинавската страна това е общо шеста отборна титла в ски бягането и първа от Пьончан 2018 насам. Със среброто и бронза съответно се поздравиха щафетите на Франция и домакините от Италия.

Клаебо пък вече има изумителните девет златни медала от Олимпийски игри и вече е еднолично на първото място, с един повече от сънародниците си Марит Бьорген и Бьорн Дели (ски бягане) и Оле Ейнар Бьорндален (биатлон).

Това се случи Dnes

Тагове:

Зимни олимпийски игри Йоханес Клаебо златен медал Олимпийски игри
