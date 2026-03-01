„Левски” с впечатляващ успех срещу „Локомотив” София в Първа лига

Убедителният лидер в Първа лига „Левски” показа шампионски манталитет, след като буквално изтръгна победата от „Локомотив” София с 4:3 в мач от 23-ия кръг на Първа лига.

Пред около 10 000 зрители на стадион "Георги Аспарухов" двата отбора изиграха много здрав мач, изпълнен с голове, обрати и напечени моменти.

Тон на трилъра даде Евертон Бала. Куршума откри резултата още в 3-ата минута с топовен снаряд. В 26-ата Анте Аралица изравни след удар, рикоширал в крака на Алдаир Невеш.

Двата отбора се оттеглиха на почивката при този резултат, а между полувремената Хулио Веласкес направи тройна смяна. Алдаир, Армстронг Око-Флекс и Гашпер Търдин отстъпиха местата си, съответно на Оливие Камдем, Радослав Кирилов и Георги Костадинов.

И всички очакваха „Левски” да натисне, но след час игра "железничарите" получиха дузпа,

след като ВАР правилно видя игра с ръка на Кристиян Димитров. Зад топката застана Аралица, но специалистът по спасяване на наказателни удари – Светослав Вуцов, хвана ъгъла и отрази, пише gol.bg.

Сякаш и този момент не даде необходимия импулс в играта на Левски и в 69-ата минута „Локомотив” все пак поведе чрез Кауе Карузо - 1:2.

И след това "сините" се взеха в ръце и демонстрираха шампионски манталитет. В 75-ата минута Николай Нейчев си вкара автогол, само 120 секунди по-късно Мустафа Сангаре направи нов обрат в мача – 3:2.

В 85-ата минута Бала сложи точка на спора, след като вкара от дузпа. В добавеното време гол на Ради Кирилов беше отменен за засада, а след това Карузо се разписа за крайното 3:4.

С победата „Левски” вече има аванс от 13 точки пред „Лудогорец” на върха, като разградчани са с мач по-малко – утре приемат „Локомотив” Пловдив.