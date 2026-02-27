IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Здрави дербита в ШЛ, Реал Мадрид излиза срещу Манчестър Сити

ПСЖ-Челси е другата интригуваща двойка

27.02.2026 | 15:00 ч. 0
Снимка: Reuters

Шампионът от миналия сезон Пари Сен Жермен ще се изправи срещу световния клубен шампион Челси, а рекордният носител на трофея Реал Мадрид ще срещне Манчестър Сити за пети пореден сезон в елиминационната фаза на Шампионската лига. Това отреди жребият за осминафиналите на най-престижния клубен евротурнир, теглен в Нион.  

Лидерът в класирането на английската Висша лига - Арсенал, ще спори с германския Байер Леверкузен за участие в четвъртфиналите, а Нюкасъл и Барселона ще изиграят повторение на сблъсъка от основната фаза по-рано през сезона.

Норвежката сензация Будьо/Глимт, който за пръв път играе елиминации в Шампионската лига, беше изтеглен срещу Спортинг (Лисабон).

Осминафиналините срещи ще се играят на 10/11 март и 17/18 март, а пътят на отборите до финала също е ясен.

Мачът за трофея е насрочен за 30 май 2026 година и ще се състои на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.

Осминафинали в Шампионската лига:

Пари Сен Жермен (Франция) - Челси (Англия)
Галатасарай (Турция) - Ливърпул (Англия)
Реал Мадрид (Испания) - Манчестър Сити (Англия)
Аталанта (Италия) - Байерн Мюнхен (Германия)
Нюкасъл (Англия) - Барселона (Испания)
Атлетико Мадрид (Испания) - Тотнъм (Англия)
Будьо/Глимт (Норвегия) - Спортинг (Португалия)
Байер Леверкузен (Германия) - Арсенал (Англия)

Четвъртфинали:

1. Пари Сен Жермен (Франция) - Челси (Англия) / Галатасарай (Турция) - Ливърпул (Англия)
2. Реал Мадрид (Испания) - Манчестър Сити (Англия) / Аталанта (Италия) - Байерн Мюнхен (Германия)
3. Нюкасъл (Англия) - Барселона (Испания) / Атлетико Мадрид (Испания) - Тотнъм (Англия)
4. Будьо/Глимт (Норвегия) - Спортинг (Португалия) / Байер Леверкузен (Германия) - Арсенал (Англия)

Полуфинали:

1. Победител от четвъртфинал 1 / Победител от четвъртфинал 2
2. Победител от четвъртфинал 3 / Победител от четвъртфинал 4

