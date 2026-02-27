Здрави дербита в ШЛ, Реал Мадрид излиза срещу Манчестър Сити

Шампионът от миналия сезон Пари Сен Жермен ще се изправи срещу световния клубен шампион Челси, а рекордният носител на трофея Реал Мадрид ще срещне Манчестър Сити за пети пореден сезон в елиминационната фаза на Шампионската лига. Това отреди жребият за осминафиналите на най-престижния клубен евротурнир, теглен в Нион.

Лидерът в класирането на английската Висша лига - Арсенал, ще спори с германския Байер Леверкузен за участие в четвъртфиналите, а Нюкасъл и Барселона ще изиграят повторение на сблъсъка от основната фаза по-рано през сезона.

Норвежката сензация Будьо/Глимт, който за пръв път играе елиминации в Шампионската лига, беше изтеглен срещу Спортинг (Лисабон).

Осминафиналините срещи ще се играят на 10/11 март и 17/18 март, а пътят на отборите до финала също е ясен.

Мачът за трофея е насрочен за 30 май 2026 година и ще се състои на „Пушкаш Арена“ в Будапеща.

Осминафинали в Шампионската лига:

Пари Сен Жермен (Франция) - Челси (Англия)

Галатасарай (Турция) - Ливърпул (Англия)

Реал Мадрид (Испания) - Манчестър Сити (Англия)

Аталанта (Италия) - Байерн Мюнхен (Германия)

Нюкасъл (Англия) - Барселона (Испания)

Атлетико Мадрид (Испания) - Тотнъм (Англия)

Будьо/Глимт (Норвегия) - Спортинг (Португалия)

Байер Леверкузен (Германия) - Арсенал (Англия)

Четвъртфинали:

1. Пари Сен Жермен (Франция) - Челси (Англия) / Галатасарай (Турция) - Ливърпул (Англия)

2. Реал Мадрид (Испания) - Манчестър Сити (Англия) / Аталанта (Италия) - Байерн Мюнхен (Германия)

3. Нюкасъл (Англия) - Барселона (Испания) / Атлетико Мадрид (Испания) - Тотнъм (Англия)

4. Будьо/Глимт (Норвегия) - Спортинг (Португалия) / Байер Леверкузен (Германия) - Арсенал (Англия)

Полуфинали:

1. Победител от четвъртфинал 1 / Победител от четвъртфинал 2

2. Победител от четвъртфинал 3 / Победител от четвъртфинал 4