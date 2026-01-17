Манчестър Юнайтед с най-силния си мач за сезона, нокаутира Манчестър Сити

Манчестър Юнайтед изигра най-силния си мач през сезона, един от най-силните си мачове за последните години и пропусна да разгроми градския съперник Манчестър Сити.

На своя стадион "Олд Трафорд" "червените дяволи" се наложиха само с 2:0 в мач от 22-ия кръг на Висшата лига. В герой този следобед се превърна Джанлуиджи Донарума – човекът, който с извънземните си спасявания отърва "гражданите" от тотален погром.

Хората на Майкъл Карик показаха футбол на ниво финал в Шампионска лига, какъвто "Театъра на мечтите" не е виждал от времето на иконата сър Алекс Фъргюсън. Освен блестящите атаки, Юнайтед не даде никакъв шанс на голово чудовище на Сити Ерлинг Халанд, както и на звездното попълнение Антоан Семеньо.

С победата Юнайтед събра 35 точки и заема 4-то място преди останалите мачове от кръга. Сити е с 43 т., но може да бъде изместен от Астън Вила от 2-то място. Лидерът Арсенал е с 49 пункта и мач по-малко, по-късно днес гостува на Нотингам Форест.

В следващия кръг Юнайтед гостува именно на Арсенал, Сити приема последния в класирането Уулвърхямптън.

