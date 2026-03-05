IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Последно сбогом с легендата Джони Велинов

Христо Стоичков: Джони никога не предаде ЦСКА и приятелите си

05.03.2026 | 11:45 ч. Обновена: 05.03.2026 | 12:12 ч. 0
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Христо Стоичков бе сред стотиците близки и приятели, които си взеха последно сбогом с Георги Велинов. Той призна, че именно страхотния страж го е приел в ЦСКА. Според Камата Джони е оставил голяма диря в историята на "армейците" и българския футбол.

"Оставя една голяма диря в българския футбол. Никога не се предаде. 85-та година, когато ме приеха в съблекалнята, той беше един от първите, които ме прие. Остави диря с обичта. Никога не предаде ЦСКА и приятелите си. Бат Джони е голяма личност, голям човек. Винаги е помагал на по-малките. В 10:00ч. бях в съблекалнята на ЦСКА през 85-та година и затова днес дойдох в 10:00ч. Той ни научи на дисциплина и уважение. Много хора ни напуснаха. Днес е труден ден за нас, които сме били в една съблекалня. Бате Джони ще остане човек и легенда", каза Стоичков.

Георги Илиев, Валентин Михов, Ники Кънчев, Тодор Янчев бяха част от тези, които се поклониха пред Джони Велинов. На поклонението беше и целият отбор на ЦСКА, наставникът Христо Янев и техническият директор Михаил Александров. 

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тагове:

георги велинов поклонение
