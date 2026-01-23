Станка Златева за боя в Сливен: Нагнетява се умишлено някаква омраза

"Това е спорт, в който винаги има силни емоции. Не се случва за първи път, и в други държави се е случвало. Случват се емоции, хората правят грешки, не виждам нещо толкова драматично", това каза президентът на федерацията по борба Станка Златева пред БНТ по повод скандала от държавното първенство в Сливен.

Началото на първенството беше белязано от скандал и бой, но не между борците, а между съдийка, състезател и майка му.

Състезателят на ЦСКА Иво Илиев, недоволен от съдийските решения, изрита председателската маса, на която бе председателката на срещата Елина Васева. В отговор тя го удари, като се в ръкопашния бой се включи и майката на състезателя на армейския клуб, която издърпа Васева за косата.

Според Златева се нагнетява умишлено някаква омраза.

"Шампионатът мина, организацията като цяло беше супер", каза тя.

"В момента има съдийска колегия, която трябва да се изкаже по въпроса. Състезателят е дисквалифициран", уточни Златева.

"Още от преди да започна ми искат оставката, явно не съм удобна на много хора. Явно нещата вървят в правилната посока и това дразни всички", каза още президентът на федерацията.