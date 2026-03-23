Александър Овечкин достигна и до кота 1000

Суперзвездата на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин стана едва вторият играч в историята на Националната хокейна лига с 1000 гола в кариерата си, включително в редовния сезон и плейофите, присъединявайки се към легендарния Уейн Грецки.

40-годишният Овечкин задмина Грецки за най-много голове в редовния сезон в историята на лигата на 6 април 2025 г. с гол номер 895. Уейн Грецки остава лидер с 1016 гола, от които 894 в редовния сезон и 122 в плейофни мачове, предаде БТА.

Овечкин достигна забележителната граница от 1000 гола в третия период срещу гостуващия Колорадо Аваланш в среща от НХЛ, за да изравни резултата на 2:2 5:43 минути преди края на редовното време. Колорадо успя да спечели мача с 3:2 след продължение.

Руската легенда има 26 гола и 27 асистенции в 70 мача този сезон. За кариерата си Овечкин има 1676 точки (923 гола, 753 асистенции) в 1562 мача от редовния сезон. В плейофите той има 147 точки (77 гола, 70 асистенции) в 161 мача.