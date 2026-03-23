Станка Златева: Вкарахте ме в един цирк, гдето ви уйдисвам

Вкарахте ме в един цирк, гдето ви уйдисвам. Това бяха първите думи на председателят на БФ Борба Станка Златева след изслушването й пред Комисията за дискриминация.

Припомняме, че Златева трябваше да дава обяснения за свои думи още преди оглавяването на федерацията, както и за действията си като неин ръководител.

Заседанието беше свикано по жалба от клуб "ЦСКА".

Миналата седмица 50 клуба внесоха подписка за свикване на ново изборно събрание, а по-рано този месец имаше и протест срещу управлението на Станка Златева.

"Аз съм колкото спокоен човек, така и борбен в живота, и ще покажа, че нещата не са такива, каквото ги изкарват. Медалите за тази година мислите ли, че аз ги провалих? Хайде да не се лъжем кой-колко години управлява борбата и кой я докара до такова ниво. За една година нито можеш да направиш състезател, нито да го опропастиш, ако той не иска", коментира Златева и продължи:

"От една година, откакто сме встъпили в работа към тая федерация, ние нямаме спокойствие и постоянно се измисля нещо ново. Сега ще видите колко жалбички има и колко други неща има, които тепърва ще представят и ще се срещаме тук. Колко неща има, които са пуснати в прокуратура, колко неща има, които не са били справедливи като цяло. Сега се радвам, че клубовете са обединени. Има няколко, които няма как да отказват и са притискани. Искам да видите подписката за Общо събрание - кои са тия клубове, каква дейност имат. Преди всичко. И тогава да ми кажете колко големи клуба има, които не са сгъвани никъде и продължавате за това нещо и искат промяна".

"В Сливен на шампионата беше направена подписка от треньорите и от хора от клубовете, които не искат да допускаме чужденци без лични карти, без българско гражданство. Защото има много и чакаха много, които можеха да ги пуснат. Но с тази подписка ние сме го вкарали и има решение на Управителен съвет. А че няма да се допускат хора без българско гражданство. Това не е международен турнир. Това е шампионат на България и той определя състава оттук-нататък за Европейско и за Световно", каза още председателят на БФ Борба.

"Това с детето беше пародия, която беше спретната от всички тях. Много добре знае треньорът и майката ще излиза с телефона да ги снима. Това беше постановка. Виждате ли, че постоянно търсят провокация и скандал. Всичко върви, пари има, всички са на подготовка, пълно е с деца. Кое не им хареса?", завърши Станка Златева.

"Протече нормално заседание на комисията. Сигналът е срещу г-жа Златева в лично качество и в качество на председател на УС на БФ Борба. Знаете, че в нашия клуб са картотекирани най-големите към момента шампиони, състезаващи се за България по спорта борба, които не упражняват професия и нямат право да упражняват професията си. В общи линии, отлагането е, защото липсват доказателства по преписката, които следва да бъдат представени от Българска федерация по борба и г-жа Златева. Съставът на комисията отложи заседанието с оглед представяне на въпросните доказателства. Всичко е нормално. Очакваме да представят каквито пожелаят доказателства. Комисията няколко пъти им отхвърли доказателствени искания. Ние ще вземем становище. Едно законосъобразно решение – то следва да бъде комисията да установи наличието на дискриминация спрямо нашите състезатели и съобразно етническия им произход, и съобразно качествата им на картотекирани в ЦСКА състезатели. Г-жа Златева и УС, ако това се установи, да си понесат последствията", сподели адвокат Станислав Трендафилов.

Следващата седмица ще има ново заседание.