Нощувки до $6000 на вечер по време на Световното по футбол

Нощувките в някои имоти достигат до 6000 долара на вечер по време на турнира. Търсенето на краткосрочни наеми скача рязко в градовете домакини. Високите разходи принуждават фенове да търсят по-евтини алтернативи. Най-големите печеливши от тазгодишното Световно първенство вероятно ще бъдат хората, които могат да отдават имотите си под наем, особено в района на три щата.

Боби Руфаеал, който управлява повече от дузина имоти за краткосрочни наеми в Ню Джърси, заяви, че луксозен имот в щата може да донесе 240 000 долара в периода между 11 юни и 19 юли, когато се провежда турнирът.

Той посочва, че утроява цените на своите имоти в очакване на наплива от фенове и получава обаждания от собственици, които искат да се възползват от търсенето.

„Казват: ще го измисля, ще отида да живея при роднини за месец или за няколко седмици, само за да се възползвам от тези приходи“, казва Руфаеал, основател на Settled In Property Management.

Обявите вече показват рязък скок на цените. Един имот с шест спални на Airbnb Inc. в Принстън, Ню Джърси, се предлага за около 6000 долара на вечер по време на Световното първенство - приблизително с 140% повече спрямо цената му година по-рано, въпреки че се намира на повече от час път с кола от мачовете, които ще се играят на стадион MetLife.

Тази еуфория променя пазара на настаняване в градовете домакини в САЩ, които очакват милиони посетители по време на турнира. Срещи ще се играят също в Мексико и Канада.

„Големи събития като Световното първенство на ФИФА създават значими икономически възможности за местните домакини, много от които използват допълнителния доход, за да компенсират нарастващите разходи за живот“, заявиха от Airbnb в писмено изявление.

В същото време гостите разполагат с широк избор - към края на февруари около 80% от наличните обяви в градовете домакини са били средно под 500 долара на вечер.“

За хората, които отдават домовете си, това може да се окаже изключително доходоносна възможност - особено след като Airbnb предлага до 750 долара в брой за нови домакини, за да стимулира нови обяви.

За спортните фенове обаче разходите за турнира растат бързо, тъй като цените на билетите, хотелите и полетите скачат. Туристическият бум се очаква да повиши хотелските цени в градовете домакини средно с 300% около откриващите мачове, съобщи New York Times.

Тези разходи карат Мехди Салем, основател на френската фенска асоциация Les Baroudeurs du Sport, да търси начини за икономии, докато организира настаняване за 80 свои членове, които ще гледат Франция на стадион MetLife.

Той настанява осем души в стая, предназначена за четирима, и е резервирал хотели в Манхатън повече от година преди мачовете, когато цените са били по-ниски. Сега разглежда варианти в крайните квартали на Ню Йорк като Бронкс и Куинс, както и имоти в по-слабо посещавани райони на Ню Джърси.

„Някои цени са напълно абсурдни“, казва Салем.

Търсенето на ваканционни наеми нараства рязко в градовете домакини. В Монтклер, заможно предградие в Ню Джърси, заетостта на краткосрочните наеми е нараснала със 169% по време на груповата фаза спрямо същия период миналата година, според данни към 26 март от платформата AirDNA.

Съседни градове като Клифтан, Нюарк, Патерсън и Джърси Сити също отбелязват силен ръст.

Главният икономист на AirDNA Джейми Лейн заяви, че с наближаването на мачовете цените вероятно ще продължат да се покачват.

„Когато започнат резервациите, хората обикновено не избират най-скъпите имоти. По-достъпните се запълват, а след това разликата между наличните и резервираните цени започва да се изравнява“, каза той.

Посещението на Световното първенство ще бъде скъпо за всеки зрител, особено за тези, които пътуват от чужбина. Цените на билетите варират значително, отчасти заради динамичната ценова стратегия на ФИФА, при която цените се увеличават според търсенето, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Първоначално билетите са започвали от 60 долара и са достигали до 6730 долара, като в следващите продажби цените са се повишили.

На вторичния пазар цените са още по-високи - за финала на 19 юли започват от около 8000 долара и достигат над 50 000 долара според обяви в платформата StubHub.

Салем посочва, че много от членовете му остават у дома заради високите разходи. „Глобално хората се оплакват от цените и загубихме много, много добри последователи - верни фенове няма да дойдат заради цените“, казва той.

В Хюстън туристическите власти съобщават, че темпът на хотелските резервации за юни и юли вече е повече от двойно по-висок спрямо миналата година. В Далас - който ще бъде домакин на най-много мачове в САЩ - търсенията на настаняване са нараснали с 230% спрямо миналото лято, според данни на Expedia от януари.

Инвеститорът в недвижими имоти Джеф Колеран е от другата страна на пазара - той предлага дома си във Фоксбъро за над 2000 долара на вечер. Очаква да използва приходите, за да увеличи инвестициите си и да изплати част от дълговете си.

„Ще съм изключително разочарован, ако целият период от средата на юни до юли не бъде резервиран“, казва Колеран. „Обикновено през лятото правим 50 000 до 60 000 долара. Очаквам шестцифрен сезон.“