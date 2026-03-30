Ева Брезалиева грабна златото, а Стилияна Николова бронз на финала на бухалки

Ева Брезалиева стана шампионка, а Стилияна Николова взе бронз на финала на бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в София.
Брезалиева представи отлично композицията си и получи оценка с 29.650 точки.
Николова взе бронз с 29.500
Втора на бухалки е София Рафаели (Италия) също 29.500 точки, но с по-висока стойност за изпълнение.
До края на състезанието остават финалите на лента индивидуално и при ансамблите с обръчи и бухалки.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.