Ева Брезалиева грабна златото, а Стилияна Николова бронз на финала на бухалки

30.03.2026 | 16:56 ч. 2
БГНЕС

Ева Брезалиева стана шампионка, а Стилияна Николова взе бронз на финала на бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в София. 

Брезалиева представи отлично композицията си и получи оценка с 29.650 точки.

Николова взе бронз с 29.500

Втора на бухалки е София Рафаели (Италия) също 29.500 точки, но с по-висока стойност за изпълнение.

До края на състезанието остават финалите на лента индивидуално и при ансамблите с обръчи и бухалки. 

