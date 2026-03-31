Новини Днес | 65

Балъков за Борислав Михайлов: Днес загубихме човек, който остави следа

Двамата бяха ключови фигури в отбора от световното в САЩ през 1994 г.

31.03.2026 | 12:40 ч. Обновена: 31.03.2026 | 12:46 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Красимир Балъков - съотборник на починалия днес бивш капитан на българския национален отбор по футбол и бивш президент на БФС Борислав Михайлов, заяви, че българският футбол е загубил човек, който е оставил следа и е бил пример.

Михайлов и Балъков са ключови фигури в състава на България, който стигна до четвъртото място и бронзовите медали на Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Свързани статии

"Тежко е да приема, че вече го няма.
Днес загубихме човек, който остави следа.
Боби не беше просто име. Беше присъствие. Сила.
Пример. Учител.
За мен той беше повече от колега – беше приятел. От онези, които не се срещат често. С когото сме споделяли успехи, идеи, трудности. 
Почивай в мир, Боби. 
Няма да те забравим", написа Красимир Балъков във фейсбук.

Борислав Михайлов Красимир Балъков
