Балъков за Борислав Михайлов: Днес загубихме човек, който остави следа

Красимир Балъков - съотборник на починалия днес бивш капитан на българския национален отбор по футбол и бивш президент на БФС Борислав Михайлов, заяви, че българският футбол е загубил човек, който е оставил следа и е бил пример.

Михайлов и Балъков са ключови фигури в състава на България, който стигна до четвъртото място и бронзовите медали на Световното първенство в САЩ през 1994 година.

"Тежко е да приема, че вече го няма.

Днес загубихме човек, който остави следа.

Боби не беше просто име. Беше присъствие. Сила.

Пример. Учител.

За мен той беше повече от колега – беше приятел. От онези, които не се срещат често. С когото сме споделяли успехи, идеи, трудности.

Почивай в мир, Боби.

Няма да те забравим", написа Красимир Балъков във фейсбук.