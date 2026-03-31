IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 81

Изпращаме Боби Михайлов в последния му път на 4 април

Поклонението ще е в храм "Света София"

31.03.2026 | 13:36 ч. Обновена: 31.03.2026 | 13:36 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Поклонението пред легендарния вратар Борислав Михайлов ще се проведе в събота, 4 април, в храм "Света София".

Бившият президент на БФС почина на 63 години след прекаран инсулт.

"Боби e едно от най-големите имена в "синята" история. Михайлов играе в „Левски“ от 1981 до 1989 година, записвайки 243 мача със синята фланелка. Трикратен шампион на България (1983/84, 1984/85 и 1987/88 година), трикратен носител на Купата на страната (1982, 1984 и 1986 година). Футболист № 1 на България през 1986 година", написаха от ПФК "Левски" на страницата си във Facebook. "ПФК "Левски" изказва съболезнования на семейството, близките и приятелите на Боби Михайлов, както и на цялата спортна общественост. Поклон пред светлата ти памет. Няма да бъдеш забравен никога!"

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

борислав михайлов поклонение футбол левски БФС
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem