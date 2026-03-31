Изпращаме Боби Михайлов в последния му път на 4 април

Поклонението пред легендарния вратар Борислав Михайлов ще се проведе в събота, 4 април, в храм "Света София".

Бившият президент на БФС почина на 63 години след прекаран инсулт.

"Боби e едно от най-големите имена в "синята" история. Михайлов играе в „Левски“ от 1981 до 1989 година, записвайки 243 мача със синята фланелка. Трикратен шампион на България (1983/84, 1984/85 и 1987/88 година), трикратен носител на Купата на страната (1982, 1984 и 1986 година). Футболист № 1 на България през 1986 година", написаха от ПФК "Левски" на страницата си във Facebook. "ПФК "Левски" изказва съболезнования на семейството, близките и приятелите на Боби Михайлов, както и на цялата спортна общественост. Поклон пред светлата ти памет. Няма да бъдеш забравен никога!"