Левски би Берое и запази 9 точки пред Лудогорец

Левски спечели трудно гостиуването си на Берое от 26-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата беше дело на капитана Георги Костадинов. Той беше точен след час игра, когато засече топката с глава след центриране на Мазир Сула.

Домакините могат само да съжаляват за развоя, след като попадение на Факундо Аларкон беше отменено заради нарушение в нападение.

Стипе Вуликич не успя да върне добре топката към Светослав Вуцов. Аларкон го изпревари и спаси първия му удар, а след това топката отново се озова в нападателя, който я прати във вратата.

Във временното класиране Левски запазва преднината си пред Лудогорец от 9 точки, докато Берое е предпоследен с 19 точки след 25 срещи. Сега предстои домакинство на „сините“ срещу Черно море, а след това пауза за националните отбори.