BGONAIR Live Новини Днес | 68

Левски би Берое и запази 9 точки пред Лудогорец

"Сините" с трудна победа в Стара Загора

15.03.2026 | 19:02 ч. Обновена: 15.03.2026 | 19:03 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Левски спечели трудно гостиуването си на Берое от 26-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата беше дело на капитана Георги Костадинов. Той беше точен след час игра, когато засече топката с глава след центриране на Мазир Сула. 

Домакините могат само да съжаляват за развоя, след като попадение на Факундо Аларкон беше отменено заради нарушение в нападение. 

Стипе Вуликич не успя да върне добре топката към Светослав Вуцов. Аларкон го изпревари и спаси първия му удар, а след това топката отново се озова в нападателя, който я прати във вратата. 

Във временното класиране Левски запазва преднината си пред Лудогорец от 9 точки, докато Берое е предпоследен с 19 точки след 25 срещи. Сега предстои домакинство на „сините“ срещу Черно море, а след това пауза за националните отбори.

Тагове:

Левски Берое
