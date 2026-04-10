Астън Вила и Фрайбург вървят смело към полуфиналите на Лига Европа

Астън Вила взе надежден аванс срещу Болоня с 3:1 при гостуването си в първия четвъртфинал от Лига Европа. Английският отбор поведе в самия край на първото полувреме чрез попадение на защитника Езри Конса. Авансът на тима на Унай Емери стана по-значим в 51-вага минута, когато се разписа английският национал Оли Уоткинс. Болоня съхрани някаква надежда, като Джонатан Роу се разписа за домакините в последната минута на редовното време. Оли Уоткинс отново бе точен за тима от Бирмингам в добавеното време и на практика почти класира тима за Топ 4. Реваншът е след седмица в Англия.

Германският Фрайбург също е с единия крак на полуфинал след класическа победа с 3:0 над Селта Виго. Домакините нанесоха своя удар още през първото полувреме, когато точни бяха Винченцо Грифо и Ян-Никлас Бесте. В 78-ата минута Матиас Гинтер направи 3:0 за Майнц. Селта ще има нужда от подвиг на реванша в Испания.

Порто и Нотингам Форест оставиха всичко за реванша, след като завършиха 1:1 в първия двубой. Уилям Гомес изведе "драконите" напред в 11-ата минута, само две по-късно Мартим Фернандеш си вкара автогол и изравни. До края на срещата Нотингам се защитаваше и бавеше времето, но Порто не показа достатъчно аргументи, за да спечели.



Четвъртфинали от Лига Европа, първи срещи:

Болоня (Италия) - Астън Вила (Англия) - 1:3

Порто (Португалия) - Нотингам (Англия) - 1:1

Фрайбург (Германия) - Селта Виго (Испания) - 3:0

от сряда:

Брага (Португалия) - Бетис (Испания) - 1:1