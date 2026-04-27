Боецът Михаил Велчовски: Няма почивка, тренираме и анализираме

Четирима български бойци ще се бият в голямата международна бойна гала вечер SENSHI 31 Gladiators, която ще се проведе на Античния театър в Пловдив на 30 май от 19:30 часа.

Основен акцент ще бъде Grand Prix в категория до 70 кг – изтощаващ турнир, в който 8 гладиатори излизат на ринга в директни елиминации, а след три битки само един от тях ще стане шампион.

В предаването “България сутрин” боецът Михаил Велчовски сподели, че тренировките са доста изтощаващи. Той добави, че неговият треньор Драгомир Йорданов е изискващ, но в рамките на нормалното. Велчовски призна, че е било трудно решение да се премести в Добрич, за да тренира с Йорданов.

"Няма почивка. Тренирахме сутринта, идваме при вас, вечерта имаме още една тренировка и се прибираме в Добрич да довършим. Час и половина е една тренировка. Няма как да побеждаваме иначе", категоричен е треньорът.

Пред Bulgaria ON AIR Йорданов уточни, че при бойците на такова ниво трябва да се работи върху всеки един компонент, но най-важното нещо е концентрацията да бъде много добра през цялото време. Треньорът каза, че има специална методика, с която се тренира концентрацията.

Според Йорданов най-сложно е треньорът успее да дозира всичко по правилния начин, за да може в деня на състезанието боецът да бъде в отпимална психическа и физическа форма. Анализират се не само победите, но и загубите.

"Психиката се подготвя в залата. Тренираме за 2-3 мача. Излизаш уверен и знаеш, че си подготвен", каза още Велчовски. Той е откровен, че съперниците му не го изненадват, тъй като с екипа му са максимално подготвени: "Гледаме и анализираме мои предишни битки".

Преди двубой отвсякъде те атакуват мисли дали ще се справиш добре, а публиката помага с допълнителна мотивация, подчерта боецът.

Треньорът подчерта, че тренировките и натоварванията трябва да се дозират, за да не се стигне до претрениране. "В днешно време, както кикбоксът се развива, нямаш право да мислиш само за едно нещо. След всеки мач трябва да ставаш все по-разнообразен", убеден е треньорът.

