Венци Стефанов е бесен на феновете, готов е да продаде "Славия"

Президентът на Славия - Венцеслав Стефано, обяви, че е готов да продаде най-стария столичен клуб. Той е бесен на феновете, които го нападнаха словесно в неделя по време на сблъсъка с Ботев Враца. Тогава босът дори потърси саморазправа, но беше отделен от феновете, за да не се стига до по-грозни гледки.

"Продавам Славия! Нека тези момчета, тези "бойс", докарат някой, който е готов да купи Славия. Цената ли? Ще я кажа на човека, ще седнем с него, ще му представим отчетите, ще го запознаем с всички цифри, той да ни каже какви са му плановете, какво е готов да инвестира и така-нататък", заяви Стефанов пред Sportal.bg. "Казах го и вчера, за мен това не са слависти. Наистина ги съжалявам. Дори не си плащат билетите, вчера чупиха седалки. Шапка свалям на феновете на Левски, които въпреки всичките им кусури, дадоха от залъка си, извадиха пари, събраха нужните милиони и спасиха своя отбор. А тези момчета, които се наричат с хубавата българска дума "бойс", само псуват и обиждат."

За 30 години сме дали здраве, пари и нерви на този стадион. Нека докарат човек и продавам Славия. И да не съм собственик, пак ще ме видите на стадиона, закани се той

"Те знаят ли как се издържа отбор? Знаят ли, че Славия е единственият клуб в България, който има собствен стадион и база? Не сме получили един лев през годините. Данъците и поддръжката на стадиона и базата на Славия се равняват годишно на издръжката на един отбор от Втора лига. Наясно ли са феновете с това?", попита Венци Стефанов.

Той заяви, че е готов да заведа дело срещу всекиго, който говори за черно тото.

"Във Фейсбук всеки е много смел, всеки пише, прави колажи. Нека намерят един футболист на Славия, който да каже, че е участвал в такова нещо. Готов съм да седна на детектора на лъжата. Давам под съд всеки, който публично ме обвинява в тези неща", закани се Стефанов. "Над 30 години вече издържаме Славия, следваме политика за налагане на българи - видяхте, че и вчера пуснахме наши деца. Сигурен съм, че отборът ще стане по-силен."

Още спортни новини четете на сайта ни Gol.bg