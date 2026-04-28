SENSHI 31 Gladiators: Пълна бойна карта

Истинско бойно зрелище и епични сблъсъци очакват феновете на бойните спортове на 30 май от 19:30 ч., когато SENSHI 31 Gladiators ще превърне Античния театър в Пловдив в арена на сила, техника и непримирим дух.

Международната галавечер събира бойци от Италия, Словения, Мароко, Бразилия, Франция, Полша, България, Испания, Япония, Китай, Румъния, Англия, Литва и Нидерландия. Те ще предложат зрелищни сблъсъци, които обещават да задържат вниманието на публиката от първия до последния гонг.

Акцент на вечерта е Grand Prix турнирът в лека категория (до 70 кг), който ще бъде допълнен от три супер битки с участието бойни звезди като Бенджамин Адегбуи, известен с победата си с нокаут над Бадр Хари, както и Томас Бриджуотър – брат на един от водещите бойци в тежка категория Леви Ригтерс.

Вижте пълната бойна карта на SENSHI 31 Gladiators:

Grand Prix Lightweight:

· Анджело Волпе (Италия) – Само Петче (Словения)

· Айсам Чадид (Мароко) – Бруно Газани (Бразилия)

· Хирокацу Мияги (Япония) – Драгомир Петров (България)

· Зехао Жанг (Китай) – Мариан Лапушнеану (Румъния)

· Максон Виние (Франция) – Виктор Колая (Полша)

· Михаил Велчовски (България) – Андрес Касадо (Испания)

Супер битки:

· KWU FULL CONTACT -75 кг: Барт Хорват (Англия) – Атанас Божилов (България)

· KWU FULL CONTACT 95+ кг: Мантас Римдейка (Литва) – Томас Бриджуотър (Нидерландия)

· KWU FULL CONTACT 95+ кг: Даниел Динев (България) – Бенджамин Адегбуи (Румъния)

Билетите за SENSHI 31 Gladiators в Пловдив вече са в продажба в мрежата на Eventim.bg – не пропускайте да станете част от едно от най-големите бойни събития за годината. Централният вход на Античния театър ще отвори врати в 18:30 часа за зрителите, а входът откъм бул. "Цар Борис III Обединител" няма да работи на 30 май.

SENSHI 31 Gladiators се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 31 Gladiators са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Vechtsportinfo.nl.