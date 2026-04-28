Купър Флаг от Далас стана новобранец на годината в НБА

Купър Флаг от Далас победи бившия си съотборник от Дюк, Кон Нупъл от Шарлът, за да спечели наградата за новобранец на годината в НБА.

Флаг стана първият руки след Майкъл Джордан през 1984-85 г., който оглави тима си по точки, борби, асистенции и откраднати топки. В същото време Нупъл бе отличен за това, че помогна на Хорнетс да се класират за турнира с плей-ин.

19-годишният Флаг и Нупъл бяха първи и втори по точки за новобранци, и първите бивши съотборници от колежа, които направиха това, откакто звездите на UConn Емека Окафор и Бен Гордън през 2004-05 г.

Ви Джей Еджкомб от Филаделфия се класира трети.

Флаг ще се запомни с 51 точки срещу Орландо

- първият път, когато тийнейджър отбелязва 50 в НБА. Той счупи собствения си рекорд за тийнейджър от 49 от по-рано през сезона срещу Хорнетс.

„Наблюдавах Кон, защото това е един от братята ми. Имахме толкова добра връзка и ще бъдем един за друг до края на живота си. Гледах го и като фен, но очевидно имаше и съревнование по същото време.“, коментира съперника си Флаг.

Както се очакваше, това беше едно от най-трудните гласувания в историята на „Новобранец на годината“. Само 26 точки разделяха Флаг и Нупъл в гласуване, където 100 репортери и коментатори, които отразяват лигата, класираха своите трима най-добри новобранци, като пет точки отиваха за първото място, три за второто и една за третото.

Нупъл, точно като Флаг, навърши 20 години преди да започне кариерата си в НБА, стана първият новобранец в историята,

който оглави класирането в лигата по тройки - 273

Наградата за новобранец беше шестата, обявена от НБА от края на редовния сезон. Другите:

- Виктор Уембаняма от Сан Антонио беше единодушно избран за Защитник на годината.

- Шай Гилджъс-Александър от Оклахома Сити получи 96 от възможни 100 гласа за първо място, за да спечели наградата Играч на годината на Clutch.

- Келдън Джонсън от Сан Антонио спечели наградата за Шести играч на годината.

- Дерик Уайт от Бостън спечели наградата за спортменство. Тази награда, за разлика от повечето други, се избира единствено от активни играчи.

- Никейл Александър-Уокър от Атланта спечели наградата за Най-усъвършенствал се играч.

Другите награди, които все още не са обявени, са MVP (Гилджъс-Александър, Уембаняма или Никола Йокич) и Треньор на годината (Джей Би Бикърстаф от Детройт, Мич Джонсън от Сан Антонио или Джо Мацула от Бостън).