IHB Business Run Varna 2026 отново събира бизнеса от Варна и региона в динамично спортно предизвикателство

На 16 май за осма година Булярд корабостроителна индустрия и Булпорт логистика ще бъдат домакини на IHB Business Run Varna.

Инициативата има за цел не само да насърчи активния начин на живот, но и да обедини хората около кауза, свързана със здравето, екипната работа и позитивната корпоративна култура.

В Южната промишлена зона на град Варна, на територията на Булярд корабостроителна индустрия и Булпорт логистика, десетки фирми ще се включат в щафетно бягане, което съчетава спорт, колегиалност и емоция.

Форматът остава непроменен – щафета от четирима участници, които заедно изминават 16 километра (по 4 км на човек). Състезанието дава възможност служителите да излязат извън офис средата и да работят заедно по нов начин – чрез движение, подкрепа и споделена цел.

Събитието, организирано от Спортен клуб „Бегач“ с подкрепата на Индустриален холдинг България, всяка година привлича все по-широк кръг компании от различни индустрии – от технологични и финансови до производствени и логистични.

Паралелно със състезанието, най-малките също ще бъдат част от преживяването чрез Kids Run – бягане за деца на възраст от 4 до 12 години, което допълва програмата на събитието.

Очакванията за тазгодишното издание са за висока активност и засилен интерес от страна на компаниите. Към момента са записани над 53 отбора, сред които представители на компании като Каргил България, ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал – Варна, Военноморски спортен клуб Варна, Айкарт, Кока-Кола Юропасифик Партнърс, СИС Технология, Кей Би Си глобал сървисис, домакините от Булпорт логистика и Булярд корабостроителна индустрия и много други. Очаква се броят им да надмине миналогодишното участие от 82 отбора.

Повече информация и записване: www.varna.businessrun.bg