Атлетико (Мадрид) и Арсенал не се победиха в полуфинал в Шампионската лига

Атлетико (Мадрид) и Арсенал (Лондон) завършиха 1:1 в първи полуфинален мач от Шампионската лига по футбол, като двете попадения паднаха от дузпи, реализирани по една във всяко полувреме. Гостите от Лондон, които доминираха преди почивката, откриха чрез точното изпълнение на Виктор Гьокереш, който сам си спечели наказателния удар.

Футболистите на Диего Симеоне стигнаха до равенството с точното изпълнение на най-добрия си футболист днес Хулиан Алварес. Можеше да има и трета дузпа, като тя щеше да бъде за Арсенал, но съдията Дани Макели се допита до колегите си, отговорници за системата за видеопроверка (ВАР) и я отмени.

Реваншът е след седмица в Лондон, а победителят ще играе за европейската футболна корона срещу отбора, спечелил двубоя Байерн (Мюнхен) – Пари Сен Жермен.

В 13-ата минута Хулиан Алварес създаде първата опасност за домакините, след като в много сгъстена зона пред дъгата на наказателното поле успя да измъкне топката и да стреля с левия крак. Вратарят Давид Рая обаче майсторски спаси с една ръка. А Арсенал отговори в ответната атака, но ударът на Мартин Йодегор беше блокиран пред малкия пеналт от защитник.

Арсенал заигра по-добре в течение на времето и в 30-ата минута Нони Мадуеке получи добра топка, но не успя да завърши точно. А две минути преди края на първата част гостите получиха дузпа, след като Давид Ханцко блъсна в гръб Виктор Гьокереш в гръб, който току бе влязъл в наказателното поле. Потърпевшият застана зад топката и с мощен удар не остави шансове на словенския вратар Ян Облак.

Още в самото начало на втората част домакините заиграха по-активно, като само за осем минути Хулиан Алварес и Лукман изпуснаха да вкарат. Особено чисто беше положението на нигериеца Лукман, който беше изведен сам срещу вратаря Рая, който спаси.

В 57-ата минута съдията Дани Макели от Нидерландия отсъди втора дузпа, този път за домакините. Домакините от Атлетико изпълниха ъглов удар, а след удар на Маркос Йоренте топката се спря в ръката на Бен Уайт. Играта първоначално продължи, но след това ситуацията бе разгледена на ВАР-монитора от главния арбитър, а след прегледа реферът отсъди дузпа. Хулиан Алварес не сбърка, бележейки с топовен шут в десния ъгъл на Рая, който не помръдна.

Атлетико вдигна оборотите и Антоан Гризман имаше шанс да обърне мача в 63-ата минута, но топката се отби в горната греда. Отбилата се топка се върна при французина, който пак стреля, но спечели само ъглов удар.

Нидерландският съдия Макели беше на път да влезе в историята с трета дузпа в полуфинал в Шампионската лига, след като в 78-ата минута реши да дава такава за Арсенал, виждайки някакъв фаул отново на Ханцко, този път срещу Еберечи Езе. ВАР трябваше да се намесва, самият Макели ходи на страничната линия, за да гледа ситуацията и прецени, че докосването е прекалено леко и отмени дузпата.

След това гостите от Арсенал овладяха средата на терена и продължиха да търсят активно победата. Но последните две чисти ситуации за гол бяха за Атлетико, като Лукман се оказа под центриране от ляво, а след него Нахуел Молина с бомбен изстрел опита да притесни Давид Рая.

(БТА)