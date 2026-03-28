Кими Антонели тръгва пръв на Гран при на Япония във Формула 1

19-годишният Андреа Кими Антонели от отбора на Мерцедес продължава с великолепното си представяне във Формула 1. Той спечели втори пореден полпозишън, след като спечели квалификацията за Гран при на Япония.

Антонели постигна най-добро време - 1:28.778 минути, изпреварвайки съотборника си Джордж Ръсел, който ще започне от втора позиция. Ръсел беше с 0.298 секунди по-бавен от младия италианец на пистата „Сузука“.

Свързани статии 19-годишният Андреа Кими Антонели спечели Формула 1

Мерцедес си осигури начало от първа редица за трети път в първите три състезания за сезон 2026.

На втора редица на старта ще бъдат Оскар Пиастри от Макларън (0.354) и Шарл Льоклер от Ферари, с изоставане от 0.627 в квалификацията.