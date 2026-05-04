В Испания заловиха кораб, натъпкан с над 13 тона кокаин

Испанската гражданска гвардия е заловила товарен кораб с огромна пратка наркотици. Ескортиран от кораби на Гражданската гвардия, плавателният съд е влязъл в пристанището на Лас Палмас де Гран Канария около 20 часа местно време в неделя, предаде БНР.

При акцията са арестувани 23 души. Първоначалните огледи на кораба, наречен Arconian, показват, че превозваните наркотици, ще достигнат рекордни количества.

До момента най-голямото конфискувано количество кокаин в Испания при една операция достига 13 тона. Тогава наркотиците са открити в пристанището на Алхесирас през октомври 2024 г. и са пристигнали в Испания скрити в контейнер от Еквадор, предназначен за Аликанте. Те са били укрити сред пратка банани.

Голяма част от операциите срещу трафика на наркотиците през последните години се провеждат извън териториални води, райони, в които властите и полицейските сили от различни държави се борят за контрол върху разследвания и скъпи процедури. В същото време все по-често се случва моторни лодки да пътуват по-далеч, дори в Атлантическия океан, за да товарят наркотици от товарни или риболовни кораби и да ги доставят на брега.