Защо е трудно да бъдат победени мексиканските картели

На 22 февруари босът на картела Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо, беше убит в скривалище в град Тапалпа, известен туристически център в мексиканския щат Халиско. Мексиканските военни скоро представиха обща версия на събитията: разузнавателните служби на страната, подпомогнати от американски колеги, следяха отблизо лидера на картела „Ново поколение“ в Халиско и неговите сътрудници в продължение на два дни, преди елитни мексикански сили да започнат операция по залавянето му, която прерасна в насилие и завърши със смъртта на Ел Менчо. Това беше първата операция на президента Клаудия Шейнбаум срещу голям криминален лидер и вероятно не последната.

От началото на мандата си през октомври 2024 г., Шейнбаум обнови кампанията на правителството срещу престъпните организации. Февруарската мисия изглеждаше като военен и политически успех. Шейнбаум е изправена пред нарастващ натиск да се справи с картелите, откакто президентът Доналд Тръмп се завърна на поста си в Съединените щати, а операцията демонстрира способността на мексиканската армия да поразява ценни цели, използвайки чувствителна към времето разузнавателна информация. Тя също така помогна на Шейнбаум да докаже тезата, че въпреки че Мексико Сити и Вашингтон се възползват от тясно сътрудничество в областта на сигурността и споделяне на разузнавателна информация, няма нужда да се разполагат американски войски на мексиканска земя, за да се противопоставят на наркокартелите, както Тръмп и други членове на Републиканската партия предполагат. Във вътрешен план, ранните проучвания показаха, че ясното мнозинство от мексиканските избиратели подкрепят действията на правителството.

Последиците от операцията бяха по-малко успокояващи. Картелът от Халиско отговори с вълна от палежи и пътни блокади в над 20 щата, демонстрирайки географския си обхват и квазивоенска дисциплина. Десетки войници и заподозрени в престъпления загинаха в сблъсъците, а един минувач беше убит. Междувременно журналисти получиха достъп до изоставеното местопрестъпление в Тапалпа, където откриха съкровище от отчети за разходи, формуляри за заплати и ръкописни бележки, които дадоха поглед към финансовата структура на престъпната група, нейния бизнес с наркотици и връзките ѝ с местните власти в цялата страна. Но когато му бяха представени констатациите на журналистите, главният прокурор на Мексико заяви, че местопрестъплението е било твърде опасно, за да бъде обезопасено незабавно, което означава, че разкритите от пресата констатации са били компрометирани и не могат да бъдат използвани в бъдещи съдебни производства.

Целият епизод е емблематичен за позицията на Мексико в борбата срещу организираната престъпност. Две десетилетия водена от военни „война срещу наркотиците“ не доближиха страната до мир, а вместо това доведоха до рекордни нива на насилие. Стотици хиляди хора бяха убити, десетки хиляди изчезнаха, а много други бяха насилствено разселени. Шейнбаум сега се опитва да постигне труден баланс, като все още разчита на военните като най-ефективната защита на държавата срещу престъпните групировки, но също така укрепва разузнавателните и разследващите органи като част от цялостна стратегия за намаляване на политическата и икономическата мощ на групировките. Разследващите агенции обаче се провалиха в работата в скривалището на Ел Менчо, пропилявайки възможността да разкрият връзките между картела Халиско и държавните власти. Ако войната на Мексико срещу наркотиците иска да постигне нещо повече от мимолетни военни победи, правителството трябва да прогони престъпните групировки от районите, които контролират, и да демонтира системите за подкрепа, които ги държат на повърхността. Шейнбаум разбира какво е необходимо, за да се постигнат трайни резултати. Въпросът е дали тя може да се справи достатъчно добре с политическата съпротива у дома и с трудните отношения с Вашингтон, за да се случи това, пише за Foreign Affairs Дейвид Мора, старши анализатор за Мексико в Международната кризисна група.

Шейнбаум настоява, че операцията срещу Ел Менчо е различна от другите, проведени по време на войната срещу наркотиците, до голяма степен защото е била „продукт на продължили месеци разследвания и издадени съдебни заповеди“ срещу боса. Този аргумент не е напълно убедителен; други видни наркобосове, убити от правителствените сили, също са били издадени заповеди за арест по това време. И все пак това е опит на президента да смекчи това, което наистина е отклонение от близката история – не от войната срещу наркотиците, която тя с право критикува, а от доктрината за сигурност на собствената си партия.

Тази доктрина е оформена от предшественика на Шейнбаум, президента Андрес Мануел Лопес Обрадор, който основа управляващата партия "Морена" в Мексико. Лопес Обрадор печели изборите през 2018 г. с прогресивна програма, която обещава да се справи със социално-икономическите корени на насилието – а именно бедността и неравенството – и да реформира милитаризирания подход към престъпността. На практика политиките му граничат с непоследователност: по време на шестгодишния му мандат на силите за сигурност са дадени широки правомощия по отношение на обществената сигурност и засилена роля в изграждането и управлението на критична инфраструктура, от летища до железопътни системи. И все пак те до голяма степен избягват пряка конфронтация с престъпни групировки и в някои случаи се стремят към споразумения, които позволяват на картелите да действат, стига да се въздържат от открито насилие. Резултатът е период на относителна свобода за организираната престъпност да разшири териториалния си обхват, да диверсифицира потоците си от приходи и да засили огневата си мощ. Насилието не стихва; на много места то се засили.

Промяната е безпогрешна. Повече от 160 000 войници са ангажирани със задачи за обществена сигурност в цялата страна, разположени в районите, изправени пред най-критичните нива на насилие. В Синалоа, където съперничещи си фракции от едноименния картел са вкопчени в продължителна вътрешна война, която е оставила хиляди мъртви, изчезнали и разселени от септември 2024 г. насам, броят на войските е достигнал 14 000, в сравнение с едва 3200 преди избухването на настоящия конфликт. Жителите на столицата Кулиакан ми казаха, че са свикнали с тежки военни конвои, патрулиращи по улиците на града. Логиката на политиката е проста: претоварване на територията с държавна сила, за да се възпре насилието. Както се изрази един бивш държавен прокурор, правителството залага на това, че „повече войски означават повече сигурност“.

В национален мащаб военните също така се ангажират по-често с престъпни групировки, като честотата на сблъсъците между силите за сигурност и бойците на картелите се е удвоила през първите месеци на Шейнбаум на поста в сравнение със същия период през последната година на Лопес Обрадор. В няколко региона местните жители ми казаха, че държавните сили сега активно се намесват в конфликти между съперничещи си престъпни групировки; преди това са стояли встрани. Администрацията на Шейнбаум засили по-агресивната си позиция с увеличени инвестиции във военен капацитет, включително ускорено закупуване на самолети и противодронови системи от чужбина и разширено вътрешно производство на тактически превозни средства и военноморска техника.

Под натиск от Вашингтон, правителството превърна борбата с наркотиците в централен приоритет. Въоръжените сили са конфискували стотици тонове кокаин, хероин, марихуана и други синтетични наркотици в цялата страна. В Синалоа, където според американските и мексиканските правителствени служители е концентрирано по-голямата част от производството на фентанил, Шейнбаум е разположил 2100 войници, за да разбие десетки нарколаборатории и да конфискува големи количества химически прекурсори. Стотици морски пехотинци са натоварени със задачата ръчно да проверяват контейнери в морските пристанища, което значително разширява правителствения надзор върху вноса на химически прекурсори.

Стратегията на Шайнбаум разчита до голяма степен и на масови задържания.

Властите са арестували над 50 000 заподозрени „генератори на насилие“, както ги нарича правителството. Повечето са нископоставени оперативни лица, обвинени в притежание на оръжие или наркотични престъпления. Броят на затворниците се е увеличил рязко в цялата страна, като над 40% от затворниците чакат присъда, според правителствени данни. Предварителният арест държи много предполагаеми нарушители затворени за продължителни периоди, дори при липса на сериозни съдебни дела срещу тях. Правителството е насочило вниманието си и към фигури по-високопоставени лица и е прехвърлило десетки под стража в САЩ.

Спадът в убийствата е най-силното доказателство на правителството, че стратегията му умиротворява Мексико. Според администрацията, Шейнбаум е довел до 41-процентно намаление на средния дневен процент на убийствата. Независими анализатори обаче поставят под въпрос официалните данни. В зони с висок конфликт като Синалоа, местни източници ми казаха, че официалните данни за убийствата вече не отразяват действителния брой насилствени смъртни случаи при междуособни борби между картелни фракции. Докато правителството твърди, че от септември 2024 г. в щата са убити приблизително 2600 души, местните медии са проследили над 3000 убийства и голям брой хора са изчезнали през същия период. И въпреки че голямото присъствие на войски в Кулиакан и други градски центрове до голяма степен е възпирало картелните фракции от участие в открити битки, регионът все още страда от високи нива на насилие - само че сега по-голямата част от него се случва в селските райони и е под формата на целенасочени атаки.

За да разшири разследващия обхват на правителството, законодателната коалиция на Шейнбаум наскоро прие закони, които разширяват правомощията на държавното наблюдение, предоставяйки на гражданските и военните власти достъп до лични данни, комуникации, геолокация и банкови сметки без предварително съдебно разрешение. Правителството инвестира в централна разузнавателна платформа, предназначена да интегрира публични и частни бази данни, съдържащи огромни лични досиета, с цел да се гарантира, че разузнавателната информация може да се използва като валидно съдебно доказателство за наказателно преследване. Гарсия Харфуч също така разработва ново федерално разследващо звено, фокусирано върху насилствени престъпления, престъпни мрежи и финансова дейност. Но координацията с федералните прокурори остава неравномерна, както стана ясно след убийството на Ел Менчо.

Успешните разследвания, които завършват с преследване на корумпирани политически фигури и финансисти на картели – не само на тези, които извършват насилие – ще бъдат от решаващо значение за Шейнбаум, за да превърне краткосрочните тактически победи в реални стратегически ползи срещу престъпните групировки. Тя ще трябва да се съсредоточи особено върху разплитането на връзките между престъпните групировки и местните власти и силите за сигурност. Вземете например кампанията за пресичане на наркотиците. Въпреки големия брой войски, разположени в мисии за борба с наркотиците, и рекордния брой конфискации в щати като Синалоа, официалните данни показват, че сега има по-малко разследвания и преследвания на свързани престъпления, като производство и трафик на наркотици, отколкото в предишни години. Многобройни доказателства сочат, че само конфискациите не разбиват наркомрежите и че престъпните групировки са силно адаптивни, особено когато са подкупили корумпирани служители. Криминалното проникване в ключови части на щата може да помогне да се обясни защо, дори когато федералното правителство предприема мерки в Синалоа, предлагането и цените на фентанил в Мексико и в големите градове на САЩ са останали до голяма степен непроменени.

Откакто Тръмп встъпи в длъжност, Вашингтон води кампания за икономически, военен и политически натиск, целяща да принуди Мексико Сити да предприеме видими мерки срещу престъпни групировки, замесени в трафик на наркотици и мигранти. Шейнбаум предложи задълбочено сътрудничество в областта на сигурността с американските власти, но отхвърли натиска на Тръмп за разполагане на американски военни на мексиканска земя. За да избегне последния сценарий, нейното правителство направи значителни отстъпки, включително прехвърляне на почти 100 заподозрени в престъпления под стража на САЩ и провеждане на нашумели операции срещу ръководството на картела. Досега готовността на Шейнбаум за сътрудничество и готовността за действие е смекчила най-ястребовите инстинкти на Белия дом.

Но въпреки най-добрите усилия на Шейнбаум, отношенията им се влошават в нестабилна територия. Наскоро правителството на САЩ повдигна обвинения и поиска екстрадицията на десет видни политически фигури и служители по сигурността, включително губернатора на Синалоа Рубен Роча Моя, за сговор с лидерите на фракция на картела Синалоа. Според американските прокурори, криминални лидери са отвличали и сплашвали политическите съперници на Роча, помагайки за осигуряването на неговата победа на изборите през 2021 г., а Роча е предложил да му върне услугата. Американските обвинения твърдят, че служители на Синалоа са изтекли чувствителна информация от правоохранителните органи и военните на фракцията на картела, са охранявали определени пратки с наркотици, са осигурявали маршрути за преминаване на трафика и са убивали врагове на картела.

Съобщенията за разширено участие на САЩ в наземни операции в Мексико допълнително изостриха напрежението. В края на април двама местни служители на реда и двама служители на ЦРУ загинаха в автомобилна катастрофа, докато се връщаха от мисия за разбиване на лаборатория за синтетични наркотици в щата Чиуауа. Шейнбаум заяви, че нейното правителство не е било уведомено за операцията и твърди, че неразрешеното присъствие на американски агенти би нарушило мексиканския суверенитет и законите за националната сигурност. Съвсем наскоро медийни съобщения предполагат, че дейностите на ЦРУ в Мексико могат да се разпростират далеч отвъд споделянето на разузнавателна информация и да включват тайни смъртоносни действия, насочени към конкретни оперативни членове на картели. И двете правителства отрекоха тези съобщения.

За Шайнбаум, непрестанният натиск от страна на САЩ е едновременно ограничение и потенциален лост. Ако Тръмп стигне дотам, че да нареди едностранни военни действия, това би могло да разруши сътрудничеството между САЩ и Мексико, което е от съществено значение за борбата с престъпните групировки. Но засега заплахата от ескалация от Вашингтон може да даде на Шайнбаум достатъчно политическо прикритие, за да приеме последните обвинения и да издържи на натиска от членовете на нейната коалиция.

Стратегията за сигурност на Шейнбаум започна да дава резултати, но тя също така разкри линии на разрив в управляващата партия „Морена“. Твърденията, свързващи местни служители, партийни магнати и елементи от въоръжените сили с престъпни групировки, поставиха на изпитание готовността на администрацията да се справи с престъпността. Властите предприеха бързи действия срещу по-нископоставени служители, но обвиненията, включващи висши политически фигури или влиятелни съюзници (като Роча), до голяма степен бяха отхвърлени, като самата Шейнбаум твърди, че липсват доказателства за започване на разследвания. Неравномерната реакция предполага, че правителството е ангажирано с отчетността само дотолкова, доколкото не раздробява партията или не отслабва политическото ѝ влияние в цялата страна.