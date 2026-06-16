Изненада на Мондиала: Уругвай стигна само до 1:1 срещу Саудитска Арабия

Уругвай стигна само до 1:1 срещу Саудитска Арабия в мача от първия кръг в група "Н" на световното първенство по футбол.

Това беше нова изненада в турнира, след като по-рано в откриващия двубой от групата европейският шампион Испания завърши 0:0 срещу дебютанта Кабо Верде.

Южноамериканците имаха превъзходство и създадоха повече положения, но не успяха да се възползват. Вратарят на азиатците Мохамед Ал-Оуайс направи ранно спасяване след удар от 20 метра на Максимилиано Араухо, а след половин час игра парира и опасен изстрел с глава отблизо на Федерико Виняс.

Саудитите създадоха първата си по-добра възможност в 38-ата минута, когато след центриране от ъглов удар от дясно топката попадна в краката на Аблулела Ал-Амри, който шутира под гредата, но Фернандо Муслера изби с една ръка. Три минути по-късно отново след корнер на Мохамед Кано от дясно Мусаб Ал-Джуайр стреля с глава, Муслера изби, но при добавката отблизо Ал-Амри откри резултата.

Двукратните световни шампион от Уругвай започнаха активно след почивката и бързо стигнаха до положение, но Ал-Оуайс отново се намеси добре след удар с глава на Виняс. След час игра Мануел Угарте стеля от дистанция, но топката се отби от дясната греда на вратата на Саудитска Арабия.

Южноамериканците продължиха да натискат и в 80-ата минута заслужено стигнаха до изравняване. Ал-Оуайс за пореден път парира изстрел с глава на Виняс, но Араухо реагира най-добра на отскочилата топка и от малък ъгъл я прати в мрежата за 1:1.

В самия край уругвайците още на два пъти бяха близо до пълен обрат, но Николас де ла Крус и Федерико Валверде не успяха да преодолеят стража на Саудитска Арабия.

(БТА)