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Сензация: Кабо Верде взе точка на прехвалената Испания (СНИМКИ)

Кабо Верде поднесе една от първите големи сензации на Мондиал 2026

15.06.2026 | 20:59 ч. Обновена: 15.06.2026 | 21:24 ч. 7

Снимки: Reuters

Снимки: Reuters

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Кабо Верде поднесе една от първите големи сензации на Мондиал 2026, след като удържа 0:0 срещу Испания в двубой от група H. "Ла Фурия Роха" доминираше, владееше топката и натискаше почти през целия мач, но не успя да пробие дисциплинираната защита на съперника, а вратарят Возиня се превърна в герой за своя тим.

Първият точен удар дойде в 15-ата минута, когато Педри пробва Возиня, но стражът на Кабо Верде се справи без проблем. Испанците продължиха да натискат, а най-добрата им възможност през първото полувреме беше в 40-ата минута. Родри намери Кукурея в наказателното поле, той свали с глава към Феран Торес, който стреля, но топката срещна напречната греда. При добавката Микел Оярсабал опита удар с глава, но Возиня отново спаси.

До почивката Испания имаше още шанс чрез Аймерик Лапорт, който стреля с глава след центриране на Педри от корнер, но вратарят на Кабо Верде отново беше на мястото си.

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След паузата тимът на Луис де ла Фуенте продължи да контролира играта, но липсваше точност в завършващата фаза. Фабиан Руис и Лапорт опитаха удари от дистанция, но без успех. В 71-ата минута селекционерът на Испания пусна в игра Ламин Ямал, който не беше напълно възстановен от контузията си, както и Микел Мерино.

Ямал веднага внесе повече острота по фланга. След негов пробив топката стигна до Маркос Йоренте, който стреля от границата на наказателното поле, но Возиня отново се намеси стабилно.

В края Испания натисна още по-силно. Кукурея пробва удар с глава след центриране и рикошет, а в 88-ата минута Дани Олмо намери Оярсабал в наказателното поле. Нападателят стреля от въздуха, но Пико Лопеш се хвърли на шпагат и изби в последния момент.

Кабо Верде също стигна до възможност в края на мача. След изпълнение на ъглов удар Диней Боржеш стреля с глава, но топката попадна право в ръцете на Унай Симон.

Четете повече за срещата в Gol.bg

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