Сензация: Кабо Верде взе точка на прехвалената Испания (СНИМКИ)

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Кабо Верде поднесе една от първите големи сензации на Мондиал 2026, след като удържа 0:0 срещу Испания в двубой от група H. "Ла Фурия Роха" доминираше, владееше топката и натискаше почти през целия мач, но не успя да пробие дисциплинираната защита на съперника, а вратарят Возиня се превърна в герой за своя тим.

Първият точен удар дойде в 15-ата минута, когато Педри пробва Возиня, но стражът на Кабо Верде се справи без проблем. Испанците продължиха да натискат, а най-добрата им възможност през първото полувреме беше в 40-ата минута. Родри намери Кукурея в наказателното поле, той свали с глава към Феран Торес, който стреля, но топката срещна напречната греда. При добавката Микел Оярсабал опита удар с глава, но Возиня отново спаси.

До почивката Испания имаше още шанс чрез Аймерик Лапорт, който стреля с глава след центриране на Педри от корнер, но вратарят на Кабо Верде отново беше на мястото си.

След паузата тимът на Луис де ла Фуенте продължи да контролира играта, но липсваше точност в завършващата фаза. Фабиан Руис и Лапорт опитаха удари от дистанция, но без успех. В 71-ата минута селекционерът на Испания пусна в игра Ламин Ямал, който не беше напълно възстановен от контузията си, както и Микел Мерино.

Ямал веднага внесе повече острота по фланга. След негов пробив топката стигна до Маркос Йоренте, който стреля от границата на наказателното поле, но Возиня отново се намеси стабилно.

В края Испания натисна още по-силно. Кукурея пробва удар с глава след центриране и рикошет, а в 88-ата минута Дани Олмо намери Оярсабал в наказателното поле. Нападателят стреля от въздуха, но Пико Лопеш се хвърли на шпагат и изби в последния момент.

Кабо Верде също стигна до възможност в края на мача. След изпълнение на ъглов удар Диней Боржеш стреля с глава, но топката попадна право в ръцете на Унай Симон.

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