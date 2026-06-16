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ЦСКА започва с Дери Сити в Лига Европа

Мачовете ще са на 9 и 16 юли

16.06.2026 | 18:32 ч. Обновена: 16.06.2026 | 18:34 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

ЦСКА научи съперника си за първия квалификационен кръг на Лига Европа.

“Червените” ще играят с Дери Сити.

“Армейците“ ще започнат участието си с домакинство, като първият двубой е насрочен за 9 юли. Очакванията са срещата да се проведе на Националния стадион „Васил Левски“, докато реваншът в Ирландия е седмица по-късно – на 16 юли.

Преди официалния старт на европейската си кампания тимът на Христо Янев ще проведе подготвителен лагер в Австрия, където ще бъдат изгладени последните детайли преди сблъсъка с Дери Сити. Последната проверка на “червените“ преди мачовете от Лига Европа ще бъде срещу Марек Дупница в рамките на официалното представяне на отбора за новия сезон.

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При жребия ЦСКА беше поставен в група с няколко възможни съперници, сред които словашкия Жилина, сръбския Войводина, румънския Университатя Клуж, словенския Алуминий и исландския Вестри. В крайна сметка съдбата отреди столичани да премерят сили с представителя на Ирландия.

При успех над Дери Сити ЦСКА ще продължи към втория квалификационен кръг на Лига Европа и ще остане в битката за място в основната фаза на турнира.

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