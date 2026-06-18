Сине майчин: Защо Холанд смени името на гърба на фланелката си

Ерлинг Холанд се появи с различно име на гърба на фланелката си при дебюта си за Норвегия на Световното първенство. Звездата на "Манчестър Сити" водеше атаката на страната си с името Braut Haaland на гърба си.

Феновете успяха да разгледат добре името, изписано с уникалния шрифт на фланелката на Норвегия, докато той празнуваше не един, а два гола през първото полувреме срещу Ирак.

По-късно стана ясно откъде идва промяната

Причината е, че пълното име на Холанд е Erling Braut Haaland. И той е решил за националния отбор на Норвегия да използва Braut Haaland на гърба си вместо само Haaland както е в клубния му отбор.

Вraut идва от фамилията на майка му, Gry Marita Braut, бивша шампионка в седмобоя, а Haaland е фамилията на баща му, Alf-Inge Haaland.

Така Ерлинг вече отдава почит и на двамата си родители и подчертава семейния си произход. В Manchester City обаче той ще продължи да играе само като Haaland, защото това име вече е световно разпознаваема марка. За националния отбор обаче си остава по-пълната форма Braut Haaland.

В Норвегия този жест се е харесъл много, защото показва уважение към майчината линия на рода, а не само към бащината.