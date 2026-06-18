Мондиал 2026: Колумбия не даде шанс на дебютанта Узбекистан

Колумбия победи с 3:1 Узбекистан в мач от група "K" на Мондиал 2026. Отборът от Южна Америка започна значително по-активно, но трябваше да чака до 40-ата минута, за да се разпише във вратата на дебютанта на Световни първенства, предаде БТА.

Първият голям шанс беше за Луис Диас, но ударът му малко след изтичане на половин час игра срещна гредата.

Пет минути преди почивката Диас асистира за попадението на Даниел Муньос, който се разписа с удар от въздуха.

В 60-ата минута Узбекистан достигна до изравняване. Елдор Шомуродов стреля от воле и затрудни вратаря Камило Варгас. Топката отскочи към голлинията и намиращият се в близост Абосбек Файзулаев изравни с глава за първия гол за своята родина на световни финали.

Пет минути по-късно колумбийците си върнаха преднината в двубоя. Густаво Пуерта подаде за Диас, който навлезе в наказателното поле и с точния си шут направи резултата 2:1.

В самия край на редовното време Акмал Мозговой пропусна отново да възстанови равенството, а в деветата минута на продължението Кучо Ернандес центрира към Хаминтон Кампас и той с глава оформи крайното 3:1.

Веднага след това далечен удар на Бехружон Каримов срещна напречната греда.

Във втория кръг от груповата фаза на турнира Колумбия ще играе срещу ДР Конго, докато Узбекистан ще срещне Португалия.