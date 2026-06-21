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В кадър: Германия обърна Кот д'Ивоар в 94-ата минута

Два гола на Ундав пратиха Германия на елиминациите

21.06.2026 | 07:45 ч. Обновена: 21.06.2026 | 08:13 ч. 7

Снимки: Reuters

Снимки: Reuters

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Германия победи драматично Кот д'Ивоар с 2:1 в мач от група "Е" на Мондиал 2026, игран на стадион BMO Field в Торонто. С успеха Бундестимът събра 6 точки и се класира за елиминациите, като сложи край на серията от отпадания още в групите на световните първенства през 2018 и 2022 г.

Кот д'Ивоар изигра силно първо полувреме и затрудни сериозно германците, които владееха повече топката, но трудно намираха чисти положения. Два гола на Германия бяха отменени заради нарушения, а в 30-ата минута Франк Кесие откри резултата след добра атака и добавка отблизо.

След почивката африканският тим започна активно, но Германия постепенно вдигна темпото. В 68-ата минута резервите на Юлиан Нагелсман дадоха резултат - Надием Амири центрира отдясно, а Денис Ундав изравни с удар от движение в наказателното поле.

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В добавеното време Ундав се превърна в герой за Бундестима. В 94-ата минута той получи отличен извеждащ пас от Феликс Нмеча и вкара втория си гол в мача, с който донесе победата на Германия.

Кот д'Ивоар остава в битката за продължаване напред с 3 точки и му предстои мач срещу дебютанта Кюрасао.

Още преди началото на срещата Мануел Нойер записа историческо постижение. Световният шампион от 2014 г. стана вратарят с най-много мачове в историята на световните финали - 21.

Четете повече за срещата в Gol.bg

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