Мондиал 2026: Испания спечели с категоричното 4:0 срещу Саудитска Арабия

Испания направи сериозна крачка към елиминационната фаза на Мондиал 2026, след като спечели с категоричното 4:0 срещу Саудитска Арабия в двубой от втория кръг на Група Н.

Още в началните минути испанците наложиха натиск. В 10-ата минута Ламин Ямал откри резултата, след като засече по отличен начин центриране отляво на Микел Оярсабал и прати топката във вратата на Ал Оваис за 1:0.

Само три минути по-късно Алехандро Баеня пропусна отлична възможност да удвои аванса на своя тим, изпращайки топката над напречната греда след неубедителна намеса на саудитския страж.

В 21-вата минута Микел Оярсабал наказа груба грешка в защитата на „зелените соколи“ и с прецизен диагонален удар покачи на 2:0. Испанският нападател не спря дотук и в 24-тата минута реализира второто си попадение в мача след асистенция на Дани Олмо, оформяйки класическото 3:0.

До почивката Оярсабал бе близо и до хеттрик. В 36-ата минута ударът му срещна напречната греда, а малко преди края на първата част нов негов опит премина покрай целта.

Испания продължи да доминира и след почивката. В 48-ата минута Марк Кукурея се възползва от продължена топка след корнер и от близка дистанция направи резултата 4:0.

"Ла Фурия“ контролираше напълно събитията на терена, като пропуски пред вратата на Саудитска Арабия направиха още Педро Поро и Феран Торес. В добавеното време на мача Феран отбеляза попадение, което обаче бе отменено от ВАР заради засада.

Така испанците записаха първи три точки в групата, които ще ги приближат сериозно към прескачане на груповата фаза.

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