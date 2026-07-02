Хари Кейн: Трябваше ни герой, днес бях аз

Хари Кейн призна, че е срещу Конго е бил героят за Англия, след като двата му гола донесоха обрата за победата с 2:1, спасявайки отбора от отпадане на 1/16-финалите на Световното първенство по футбол. „Цяла седмица говорихме за това как в мачове като този някой трябва да бъде герой. И днес този човек бях аз“, каза капитанът на Англия.

Тимът на Томас Тухел, спасен отново от Кейн, обаче има много проблеми за решаване преди да се изправи пред най-тежкото си изпитание досега - съ-домакините на турнира Мексико на „Ацтека“, предава БТА.

„Чувството бе невероятно да се спечели този двубой“, каза Кейн пред Би Би Си. „Какъв луд мач. След първата почивка за хидратация си помислих, че повишихме нивото, изглеждахме добре.

Вратарят им направи няколко невероятни спасявания

през първото полувреме. Непрекъснато нямахме късмет, но нашите моменти трябваше да дойдат", добави той.

"Разбира се, все още имаме работа, но на този етап от турнира най-важното е да продължим напред. Навлизаме в този етап от първенството, където буквално трябва да се бориш за победи и точно това направихме днес. Стигнахме до следващия кръг, така че сега трябва да празнуваме. Искам целият отбор да сподели тези емоции с нашите фенове и след това ще се върнем на работа. Следващият ни мач е след четири дни", каза още Кейн.