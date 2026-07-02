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Треньорът на ДР Конго научи за смъртта на баща си на пресконференцията

Десабре изглеждаше изненадан след думите на пресаташето

02.07.2026 | 10:11 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Демократична република Конго обяви смъртта на бащата на треньора Себастиан Десабре по време на пресконференция, след като загубата от Англия сложи край на участието им на Световното първенство по футбол.

„Бихме искали да ви информираме, че треньорът загуби баща си. Нашите съболезнования“, каза пресаташето на отбора в края на пресконференцията.

Десабре, който седеше до пресаташето, изглеждаше изненадан за момент, след което му благодари кратко и си тръгна. Допълнителни подробности не бяха разкрити. 

Не е ясно дали Десабре е бил предварително информиран за смъртта на баща си или чува новината за първи път.

ДР Конго си осигури историческо място в елиминационната фаза, но участието им приключи след загуба с 1:2 от Англия на 1/16-финалите, припомня БТА.

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