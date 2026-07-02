Никола Цолов ще управлява болид от Формула 1 тази есен

Българският пилот от Формула 2 Никола Цолов ще има възможност да управлява болид от Формула 1 тази есен. Това каза шефът на тима на Рейсинг Булс Петер Байер, цитиран от Everything Formula.
19-годишният Цолов кара за отбора на Кампос Рейсинг и е част от пилотската академия на Ред Бул. През настоящия сезон, който е дебютен за него във Формула 2, той вече записа четири победи в шест състезателни уикенда и заема второ място в генералното класиране.
Силното му представяне повдигна темата той кога ще получи шанс да достигне и до най-високия възможен клас - Формула 1, на което Байер даде обяснение: "Никола трябва да проведе ТиПиСи тестове, за да получи необходимия лиценз за участие в свободни тренировки във Формула 1. Той все още няма изминати нужните километри, така че тази есен това ще се случи", каза шефът на Рейсинг Булс.
Въпросният ТиПиСи тест представлява управление на по-стари болиди от поне три предходни сезона. Преминаването на въпросната програма дава право на пилота да се включи в тренировките във Формула 1.
(БТА)
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🚨 OFFICIAL | Nikola Tsolov will complete a TPC test with Racing Bulls this autumn.
🗣️ Racing Bulls CEO Peter Bayer:
“He needs a TPC test to obtain the licence required to drive in Free Practice sessions. He’s still missing a few kilometres, so we’re planning to do it in the… pic.twitter.com/dJwss5AT3l— Everything Formula (@evrythngformu1a) July 1, 2026