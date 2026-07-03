Мондиал 2026: Португалия елиминира Хърватия в късна драма

Португалия постигна драматична победа над Хърватия с 2:1 на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. Звездата Кристиано Роналдо отбеляза първия гол в кариерата си в елиминационната фаза на Световното първенство, а Гонсало Рамос реализира с глава в добавеното време.

Така възпитаниците на Роберто Мартинес си осигуриха

сблъсък с европейския шампион Испания на осминафиналите.

Хърватия изглеждаше сякаш е изравнила в края, оставяйки Роналдо обезсърчен на пейката, но ударът в последния момент на Йошко Гвардиол беше отсъден като засада след видео преглед от асистент-съдията, което накара привържениците на отбора в южния край на стадион „Торонто“ да засипят терена с различни предмети.

41-годишният Роналдо стана най-възрастният играч, отбелязал гол в елиминационната фаза на Световно първенство, когато вкара от бялата точка, за да изравни резултата в 68-ата минута в драматичния двубой, преди

резервата Гонсало Рамос да се издигне над защитниците на Хърватия

да отбележи с глава в четвъртата минута на добавеното време.

Голът на Роналдо, който беше сменен от треньора Мартинес в 81-ата минута, беше първи в кариерата му в елиминационен мач на Мондиал.

Иван Перишич изведе Хърватия напред в резултата, когато получи пас от Йосип Станишич и хладнокръвно стреля към далечната греда в 53-ата минута.

Португалия доминираше в притежанието на топката през първото полувреме, но се затрудни да реализира положенията си в нощ, когато бриз от езерото Онтарио предлагаше облекчение от знойната жега, която обгръщаше града през по-голямата част от деня.

Роналдо, освиркван остро от хърватските фенове всеки път,

когато докосваше топката, не успя да вкара с глава в началото след центриране на Педро Нето, а след това той и Бруно Фернандес не успяха да се възползват от дълъг пас на Жоао Кансело.

Тимът на Хърватия, втори на Световното първенство през 2018-а и трети през 2022-а, започна страхотно след подновяването на играта и Матео Ковачич премина през защитниците на съперника, но ударът му не попадна в целта малко преди да открият резултата.

Никола Влашич смяташе, че е вкарал втория гол за Хърватия,

но бе отсъдена засада, след като вкара топката в мрежата, преди Рафаел Леао да отправи силен удар извън наказателното поле, който се отби в напречната греда.

Роналдо пък хладнокръвно прехвърли топката над вратаря Доминик Ливакович и тя влезе в мрежата в 61-ата, но бе отсъдена засада. Капитанът на Португалия най-накрая получи своя момент в 68-ата минута, когато реализира дузпа след удар в средата на вратата, след като Ренато Вейга беше повален в наказателното поле от Влашич.

В 81-ата гол на Петър Сучич попадения на Сучич също беше отменено заради засада, а Рамос донесе успеха на Португалия в четвъртата минута на добавеното време. В 13-ата още един гол на Хърватия - дело на Гвардиол, не беше зачетен заради засада и намеса на системата за видеоповторения ВАР.

Кристиано Роналдо подобри още два рекорда

На 41 години и 147 дни той стана най-възрастният играч, участвал в мач от плейофите. Предишното постижение беше бившият вратар на Англия Питър Шилтън (40 години и 292 дни). Той постави този рекорд на Световното първенство през 1990-а, играейки в мача за третото място.

Роналдо е втори във вечната ранглиста по брой мачове на Мондиали с 26, като изпреварва бившия германски национал Лотар Матеус. Лидерът е аржентинският нападател Лионел Меси с 29.

Капитанът на Хърватия Лука Модрич влезе в челната петица

по участия на Световното първенство. Той се изравни с италианеца Паоло Малдини и германеца Мануел Нойер по брой мачове. Пред него са само Лионел Меси (29), Кристиано Роналдо (26) и германците Лотар Матеус (25) и Мирослав Клозе (24).

Играчите на Португалия отдадоха почит на бившия национал Диого Жота, който почина преди година при автомобилна катастрофа. Преди мача, по време на изпълнението на португалския национален химн, на таблото се появи снимка на Жота, а след двубоя футболистите се подредиха с фланелка с номер 21, който бившият нападател на Ливърпул носеше за националния отбор.