Никола Цолов: Отличните стартове са моето основно оръжие този сезон

Двойният победител в състезанията за Голямата награда на Великобритания Никола Цолов посочи отличните стартове като едно от основните му оръжия през тази година във Формула 2. Българският пилот на Кампос Рейсинг използва точно това си умение в спринта и основното състезание на "Силвърстоун", като и в двата случая напредна с по три места.

Днес Цолов потегли от пета позиция на решетката и бързо се изкачи до втора, изпреварвайки и победителя от квалификацията Рафаел Камара.

Попитан в интервю за Диема Спорт дали тези стартове са тренирани, той отговори:

"Разбира се, че ги тренирам. Стартовете ми през тази година са силни, но не очаквах да е чак толкова добре, както беше днес. Именно там успях да взема предимство".

След като изпревари Камара, Цолов се залепи зад Куш Майни и кара дълго време зад индиеца, включително след смяната на гумите в седмата обиколка. Българинът елиминира предимството на индиеца до 19-ата обиколка и в следващата го изпревари, като в този момент двамата реално водеха битка за осмата позиция.

След спирането на всички в бокса Цолов излезе на първо място и можеше да бъде застрашен единствено от каращия с алтернативна стратегия Рафаел Виягомес, пише gol.bg.

"Беше доста близко изпреварване (срещу Майни). Куш подходи с респект към мен, както го направих и аз към него. Получи се много приятна битка. Замалко да изпусна колата на първия десен, но успях да я задържа и след това фокусът ми беше да изляза възможно най-бързо от завоя, за да няма възможност да ме изпревари. От там нататък знаех, че имам добро темпо и трябваше да менажирам гумите, за да избегнем риска от алтернативната стратегия (на Виягомес)", добави Цолов.