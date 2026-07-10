Сестрата на Джей Ло се опита да я засенчи в Париж

Рядко вижданата сестра на Дженифър Лопес, Линда, дебютира с драматичен нов външен вид, който накара всички да говорят.

Джей Ло рядко се появява публично, без феновете да анализират всеки детайл.

По време на последните ѝ излизания тази седмица обаче, някой друг привлече вниманието на всички: по-малката ѝ сестра, Линда Лопес.

Двете направиха зашеметяваща поява в сряда, посещавайки ревюто за висша мода на Зухайр Мурад по време на Седмицата на висшата мода в Париж.

Двете сестри бяха забелязани на няколко пъти заедно във френската столица тези дни, като винаги сестрата на Джей Ло допълваше стила на поп звездата, като без да я засенчва, блестеше по свой начин.

Носителката на награда „Еми“ журналистка придружи певицата на няколко публични изяви, където освеженият ѝ вид бързо предизвика разговори онлайн.

Но освен забележимата трансформация в стила ѝ, изявите на Линда за пореден път подчертаха близките ѝ отношения със сестра ѝ, които са играли важна роля през целия ѝ живот.

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