35-годишен загина при тежка катастрофа край Търговище

35-годишен мъж от омуртагското село Беломорци загина при тежка катастрофа на главния път София - Варна край Търговище. Други участници в инцидента, които са ранени, са откарани за преглед в местната болница.

Сигналът е подаден снощи, 14 юли, в 21:45 ч., съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Търговище Ани Кръстева.

Произшествието е станало на входа на града, в участъка между Момина чешма и бензиностанция Rompetrol. Ударили са се два автомобила, които са се движели в една и съща посока.

На мястото се e извършил оглед. Движението по първокласния път не е било спряно и се е регулирало от екипи на "Пътна полиция". Катастрофиралите автомобили са били извън пътното платно, а двете ленти останали отворени за движение, уточниха от Областното пътно управление.