Аржентински фенове и футболисти с провокация: Малвинските острови са наши

Когато Англия и Аржентина се срещат на футболния терен, това не е просто мач. Не беше по-различно и на полуфиналите на Световното първенство, след като южноамериканците отпразнуваха победата си с 2:1 по доста провокативен начин, развявайки банер за Фолкленските острови.

Британските медии разпространиха назабавно след мача кадри на футболистите на Аржентина, които взеха от публиката банер с надпис на испански: “Малвинските острови са наши”, предаде кореспондентът на БНР.

Фолклендските острови, за които Англия и Аржентина водиха война през 1982 година, са наричани от аржентинците Малвински.

Аржентина отдавна твърди, че е наследила островите от Испания, след като е постигнала независимост през 1816 г. Аржентинските политици твърдят, че Великобритания е поела контрола върху островите през 1833 г. чрез незаконен колониален акт.

През споменатата 1982 година Великобритания под управлението на Маргарет Тачър и Аржентина влязоха в кратка война, след като управляващият военен режим тогава нахлу в неуспешен опит да ги превземе.

През 2013 г. при гласуване жителите на Фолклендските острови бяха запитани дали искат островите да останат под британско управление, като 99,8% от тях гласуваха ”за”.

Разветият банер след края на мача на практика повтаря думите на аржентинския президент Хавиер Милей, който написа в публикация по-рано тази година, че островите ”бяха, са и винаги ще бъдат аржентински”.

ФИФА забрани флаговете с Фолкландските острови на стадиона поради политическото им значение и инцидентът със сигурност ще бъде докладван на футболните власти.

Не за първи път аржентинските футболисти и техните фенове празнуват победи по провокативен начин, предизвиквайки дипломатическо напрежение и навличайки си гнева за намесването на политиката в спорта.