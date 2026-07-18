Нова украинска атака срещу Москва, 7 души загинаха в логистичен център

Украинска дронова атака срещу логистичен център в западна Русия уби седем души и рани 24 в събота, съобщи регионалният губернатор, докато Московска област отново бе засегната от нова вълна дронове през нощта.

Украйна нанася удари по редица цели на руска територия, което Киев определя като справедливо възмездие за продължаващите повече от четири години руски обстрели срещу украинска територия.

"Седем служители от нощната смяна бяха убити, когато вражески безпилотни летателни апарати удариха логистичен център на Wildberries", заяви губернаторът на Тамбовска област Евгений Първишов, добавяйки, че според предварителна информация 24 души са ранени при атаката, станала в град Котовск.

Руската компания Wildberries съобщи в изявление, че нейни логистични комплекси в Котовск и в Електростал, Московска област, са били атакувани. Според компанията пожарът, избухнал в обекта в Тамбовска област, вече е овладян, докато пожарникарите продължават да работят на терен в Електростал.

Отделно над 370 дрона са били изстреляни в посока Московска област през нощта

The gates of Hades have opened in Moscow. A variety of Ukrainian drone models involved. pic.twitter.com/bX1YipTOz7 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 18, 2026

Това съобщи кметът на Москва Сергей Собянин в събота. По думите му повечето от тях са били неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана при отдалечени подстъпи, а 64 вражески безпилотни летателни апарата са били унищожени при приближаването им към столицата.

Във Владимир дрон удари апартамент в многофамилна сграда, предизвиквайки пожар. Според предварителните данни няма пострадали, съобщи губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев.

The scale of the fires in Moscow at this hour, unbelievable. pic.twitter.com/AGCezwOi1I — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 18, 2026

Във Владимир дрон удари апартамент в многофамилна сграда, предизвиквайки пожар. Според предварителните данни няма пострадали, съобщи губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев.

Съобщава се, че петролна база в Ногинск, близо до Москва, е в пламъци в резултат на украинска атака. Украинският мониторингов канал Exilenova+ също съобщи за пожара в базата.

Водените от САЩ дипломатически усилия за прекратяване на боевете между Русия и Украйна са в застой през последните месеци, тъй като Вашингтон пренасочи вниманието си към конфликта с Иран.