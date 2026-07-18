Звезда на Университатя: Ще бъде трудно срещу Левски, разполагат с пари

Една от големите звезди на Университатя Крайова - Щефан Баярам, коментира предстоящите сблъсъци с Левски във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Крилото е свързвано с трансфер в Андерлехт, но отказа да обсъжда евентуално преминаване в белгийския клуб.

"Не искам да говоря за трансфера. Засега все още съм тук. Щастлив съм, че съм в любимия си отбор, а какво ще се случи - предстои да видим. Искам да спечеля всички трофеи с Университатя Крайова и се гордея с постигнатото", заяви Баярам.

Футболистът се изказа с уважение за българския шампион и призна, че очаква тежки мачове.

"Ще бъде трудно срещу Левски. Те са сериозен съперник и разполагат с пари. Отиваме с намерението да спечелим, а реваншът ще бъде у дома", добави той.