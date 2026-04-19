IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 6

Ансамбълът ни по художествена гимнастика се прибира с четири медала от Баку

Те спечелиха един сребърен и три бронзови медала

19.04.2026 | 18:04 ч.
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика

Снимка: Българска федерация художествена гимнастика

Ансамбълът на България спечели бронзов медал на финала с три обръчи и два чифта бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан). София Иванова, Магдалина Миневска, Рая Божилова, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова, които останаха осми в многобоя, допуснаха грешка и получиха оценка от 26.750 точи (трудност 13.100; артистичност 7.500; изпълнение 6.150), която им отреди третата позиция, предаде Актуално.

Златото взе Испания с 27.950 точки, а на второ място е Русия (неутрален статут) със същата оценка като българките - 26.750, но с по-висока стойност за изпълнение - 6.700. Ева Брезалиева също участва в Баку, но не успя да стигне до финалите.

Така България завършва надпреварата с четири отличия - едно сребърно и три бронзови, след второто място на Стилияна Николова на финала на обръч, третото на топка и третото в многобоя.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Баку художествена гимнастика медали бронз сребро
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem