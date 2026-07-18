Джокович заговори за край на професионалната си кариера

Сръбската тенис легенда Новак Джокович призна, че е възможно в близко бъдеще да сложи край на професионалната си кариера.

"Все още чувствам, че мога да се състезавам на най-високо ниво. Но този момент определено е по-близо от когато и да било. Не знам дали съществува идеален начин да се оттеглиш. Искам ли да завърша кариерата си на върха? Просто ще продължа да се наслаждавам на времето, което прекарвам на корта", заяви Джокович пред ESPN.

39-годишният сърбин е рекордьор по спечелени титли от турнирите от Големия шлем на сингъл - 24. Той държи и рекорда за най-много трофеи от сериите Мастърс 1000 - 40, както и за най-много спечелени титли от Финалния турнир на ATP - 7.

Джокович остава един от най-успешните тенисисти в историята и единственият с 24 титли от Големия шлем при мъжете. Въпреки напредналата за спорта възраст, той продължава да се конкурира с най-добрите играчи в света.