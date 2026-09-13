Децата на трудни родители имат 9 проблема във връзките си като възрастни

Доста често срещано е хората, отгледани от проблемни родители, да казват, че няма да повтарят тези грешки в собствения си живот, но не винаги е толкова лесно.

Когато някой няма добри отношения с родителите си, той е изложен на по-висок риск от развитие на нездравословни романтични връзки. Трудно му е да избегне тези проблеми, дори в зряла възраст.

Хората, които са отгледани от психически и емоционално обременени родители, обикновено имат тези 9 проблема във взаимоотношенията си като възрастни:

1. Чувстват се неудобно от стабилност

Вероятно има много хора, които биха искали връзката им да се чувства по-стабилна, но това може да се стори погрешно за някого, който е свикнал с трудни родители. Родителите им са създали хаотична среда, когато са растели, така че са започнали да мислят, че това е нормално.

За съжаление, травматичните преживявания променят мозъците на децата по начин, който ги кара да се чувстват сякаш винаги трябва да се защитават от заплаха. Като възрастни, те все още ще се чувстват сякаш трябва да бъдат нащрек в непозната ситуация, дори и да е напълно безопасно.

2. Те правят всичко необходимо, за да поддържат хората щастливи

Децата, отгледани от нестабилни родители, често се превръщат в най-добрите хора, които се стремят да угодят на другите като възрастни. Те поставят нуждите на всички останали пред своите, защото искрено се страхуват да не разстроят някого и да го загубят в резултат на това.

Израстването с родителите им ги е научило никога да не създават проблеми. Тъй като никога не са спирали, вероятно дори не могат да определят какво искат. Те са твърде обсебени от това да угодят на всички останали.

3. Те се притесняват, че ще бъдат изоставени

Някои трудни родители могат да стигнат дотам, че да пренебрегнат децата си. Това може да ги остави с дълбок страх от изоставяне, който продължава до края на живота им, защото никога не се научават да се доверяват правилно на хората.

Това очевидно е супер тъжно, но може да доведе и до нещото, за което някой се тревожи най-много. Този страх променя начина, по който хората действат, по начин, който понякога кара другите да искат да ги напуснат. Това е цикъл, който е ужасяващ.

Цялата статия четете на Тialoto.bg