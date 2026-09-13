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Андрей Гюров за Никола Цолов: Точно такива хора движат България напред

Кандидатът за президент посети Гран при на Мадрид

13.09.2026 | 18:20 ч. 15
Андрей Гюров за Никола Цолов: Точно такива хора движат България напред

Никола Цолов остава лидер в класирането във Формула 2. След уикенд в Мадрид, в който всичко тръгна срещу него, българинът продължава начело в шампионата и в битката за титлата. Това написа във фейсбук кандидатът за президент Андрей Гюров.

"Той стигна дотук без традиция в този спорт зад гърба си и без сериозна държавна подкрепа. Стигна дотук, защото отказва да отстъпи и не се примирява с мястото, което му е отредено. Точно такива хора движат България напред: тези, които винаги искат повече и вярват, че могат повече", добави още той.

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"Един уикенд не променя посоката. Никола е начело и ние сме зад него, както и на всеки следващ старт. Българският лъв! Гордеем се с теб, Никола!", завършва Андрей Гюров.

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Андрей Гюров Никола Цолов Формула 2 Мадрид
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