Андрей Гюров за Никола Цолов: Точно такива хора движат България напред

Никола Цолов остава лидер в класирането във Формула 2. След уикенд в Мадрид, в който всичко тръгна срещу него, българинът продължава начело в шампионата и в битката за титлата. Това написа във фейсбук кандидатът за президент Андрей Гюров.

"Той стигна дотук без традиция в този спорт зад гърба си и без сериозна държавна подкрепа. Стигна дотук, защото отказва да отстъпи и не се примирява с мястото, което му е отредено. Точно такива хора движат България напред: тези, които винаги искат повече и вярват, че могат повече", добави още той.

"Един уикенд не променя посоката. Никола е начело и ние сме зад него, както и на всеки следващ старт. Българският лъв! Гордеем се с теб, Никола!", завършва Андрей Гюров.