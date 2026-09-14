Левски промени структурата на управление, Еду Гаспар в Съвета на директорите

На тазгодишното общо събрание на акционерите на ПФК „Левски“ АД бяха приети важни промени касаещи състава на ръководството и управленския модел на клуба.

ПФК „Левски“ АД преминава към нова управленска структура – Съвет на директорите, в чийто състав се съчетават сериозен опит както от елитния световен футбол, така и от международния бизнес.

Съветът на директорите ще замени досегашния двустепенен модел от Надзорен и Управителен съвет, като ще отговаря за управлението и стратегическото развитие на клуба.

Тези промени са следващата стъпка в развитието на клуба. Целта им е по-ясна отчетност, по-бързи и по-ефективни решения.

Подсилен състав на Съвета

Успоредно със структурната промяна подсилваме и състава на Съвета, като обединяваме задълбочени познания във футбола, опит в международния бизнес и лидерство във финансовата и оперативната сфера.

Новият Съвет ще бъде в състав:

Даниел Боримиров

Досегашният Изпълнителен директор Даниел Боримиров запазва мястото си в Съвета на директорите. Той бе избран на поста с Решение на УС на клуба през 2023 г. В биографията си е записвал шампионски титли с „Левски“, както като футболист, така и като спортен директор и висш мениджър на клуба.

Оставането на Боримиров, който също така, за известен период от време е бил и директор на ДЮШ на клуба, осигурява нужната приемственост и гарантира, че историята, идентичността и връзката на клуба с феновете ще останат в основата на бъдещото му развитие.

Еду Гаспар

Еду Гаспар е футболен ръководител с богат опит, съчетал елитна състезателна кариера с висши мениджърски позиции в едни от водещите футболни организации в света.

Бивш бразилски национал и полузащитник на „Арсенал“, Еду е част от легендарните „Непобедими“ – отборът, завършил сезон 2003/04 в английската Висша лига без загуба. С националния отбор на Бразилия печели Копа Америка и Купата на конфедерациите на ФИФА. След края на кариерата си се насочва към футболния мениджмънт, включително ръководни позиции в „Коринтианс“ и в националния отбор на Бразилия.

През 2019 г. се присъединява към „Арсенал“ като технически директор, а от 2022 г. е спортен директор на „Арсенал“. През този период има ключова роля в изграждането на спортната структура, трансферната политика и състава на първия отбор, включително назначаването на Микел Артета за мениджър и привличането на редица основни футболисти.

По-късно поема поста глобален директор „Футбол“ в „Нотингам Форест“, където отговаря за футболните операции, селекцията и спортната стратегия в рамките на мулти-клубна структура.

Като член на Съвета на ПФК „Левски“ АД, Еду ще допринесе с познания на световно ниво, международен поглед върху играта и широка мрежа от контакти в глобалния футбол. Опитът му в спортната стратегия, селекцията, развитието на таланти и организационното изграждане ще бъде важен актив за клуба по пътя към устойчива и конкурентоспособна футболна структура.

Клаудио Праковник

Клаудио Праковник има богат опит във финансовите услуги, бизнес управлението и спортната индустрия.

Понастоящем е оперативен директор за Близкия изток и главен изпълнителен директор на Imbono New Ventures в рамките на Imbono – компания от групата на Gemcorp, както и член на Съвета на директорите на Base Exchange. През 2025 г. се завръща във „Фламенго“ като вицепрезидент „Финанси“, след предишен трансформационен период в бразилския клуб.

Клаудио има важна роля в преобразяването на „Фламенго“ по време на един от най-значимите финансови и спортни обрати в латиноамериканския футбол. По-късно е главен изпълнителен директор на Win the Game – съвместно предприятие с холдинга на BTG Pactual с фокус върху спорта, електронните спортове и развлекателната индустрия. Заемал е висши ръководни позиции в Genial Investimentos, Santander, Banco Pactual и Banco Bozano, Simonsen.

Неговият опит ще подпомогне ПФК „Левски“ АД във финансовото и корпоративно управление, финансовата отчетност, търговското развитие и дългосрочния организационен растеж, като внесе и ценна практика от една от най-влиятелните футболни институции в Бразилия.

Фелипе Берлинер

Фелипе Берлинер е съосновател и ръководител на направление „Структуриране“ в Gemcorp Capital, където отговаря за структурирането и изпълнението на инвестиции на развиващите се пазари.

Роден и израснал в Бразилия, Фелипе започва кариерата си като юрист в областта на капиталовите пазари, сливанията и придобиванията и проектното финансиране, след което преминава в инвестиционното банкиране. Заема висши позиции в Merrill Lynch и Goldman Sachs, като работи по финансови решения за корпорации, финансови институции и суверенни емитенти на развиващи се пазари в Субсахарска Африка, Латинска Америка, Източна Европа и Азия.

През 2014 г. съосновава Gemcorp, обединявайки задълбоченото познаване на развиващите се пазари със стриктния подход към структурирането, характерен за глобалното инвестиционно банкиране.

В ПФК „Левски“ АД, Фелипе ще допринесе с опита си в стратегическите инвестиции, финансовото структуриране, корпоративното управление и развиващите се пазари, подкрепяйки клуба в изграждането на дългосрочните му финансови и търговски основи.

Матю Чери

Матю Чери е финансов директор на Gemcorp Capital, където ръководи финансовите операции на компанията и подпомага стратегическото ѝ финансово управление.

Опитът му обхваща финансовия контрол, бюджетирането, прогнозирането, анализа на резултатите, отчетността и регулаторните стандарти. Преди да се присъедини към Gemcorp през 2020 г., Матю е бил част от одиторския екип на BDO във Великобритания, а впоследствие е корпоративен финансов контрольор и ръководител „Финансово планиране и анализ“ на групата.

Матю ще допринесе със сериозни познания във финансовото управление, планирането, контрола и управлението на резултатите в подкрепа на последователния стремеж на клуба към устойчива и професионално управлявана организация.

Следващата стъпка за „Левски“

Обявените днес промени са важна стъпка в развитието на ПФК „Левски“ АД.

През последните месеци клубът постигна значителен напредък както на терена, така и извън него. Целта ни е да надградим постигнатото, да укрепим основите на клуба и да изградим организация, способна да се конкурира на най-високо ниво в българския и европейския футбол.

Приветстваме Еду, Клаудио, Фелипе и Матю в Съвета и очакваме с нетърпение съвместната работа с Даниел и с целия екип на „Левски“ в началото на новия етап от развитието на клуба.

Убедени сме, че новата структура дава на „Левски“ кадрите, познанията и основите, необходими за разгръщането на пълния му потенциал.

Така избраният Съвет на директорите, предстои да избере на свое заседание Председател и лице, на което да бъде възложено управлението на дружеството – изпълнителен директор, за които решения акционерите и привържениците на клуба ще бъдат своевременно информирани.