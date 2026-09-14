Сасуоло удари Ювентус в драма, четири гола паднаха в края

Отборът на Сасуоло спечели драматична победа над Ювентус с 3:2 в мач от четвъртия кръг на италианската Серия А.

До 82-рата минута на мача резултатът бе едва 1:0 за домакините, като голмайстор бе Себастиано Еспозито в 65-ата минута. Едон Жегрова успя да изравни за Юве, но в 89-ата минута шотландецът Киърън Боуи отново даде аванс на Сасуоло, като домакините се виждаха победители в срещата. Едон Жегрова направи 2:2 в първата минута от добавеното време след асистенция на Рандал Коло-Муани.

Мачът отиваше към равенство, когато в 94-ата минута Василие Аджич вкара трети гол за Сасуоло и хвърли публиката в екстаз.

Сасуоло се изкачи на девето място в класирането, като има 7 точки от четирите мача до момента. Юве е с една позиция по-нагоре в подреждането - също със 7 точки, но с по-добра голова разлика.

В класирането на води тимът на Лацио с 10 точки пред Рома, Интер и Каляри, които имат по 9, Милан е с 8, а Комо, Фрозиноне, Ювентус и Сасуоло са с по 7.