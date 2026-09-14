Всичко е коз с БЕЛОТ в BET.bg: Легендарната игра идва с ексклузивна мисия и специални награди

Белот - играта с най-дълга традиция по българските маси - получава своята онлайн версия в платформата на BET.bg. Дебютът е насрочен за 23 септември, точно в 10:00 ч.

Кампанията около старта носи надслова „Всичко е коз с БЕЛОТ”, а централно място в нея заема ексклузивната „Мисия Белот”. Тя е създадена специално за големия старт и предвижда специални изненади и награди още от първото раздаване на масата.

Интеграцията на Белот следва тази на Свара и Табла и утвърждава мястото на BET.bg сред традиционните игри с карти. От компанията обещават автентична атмосфера, висока динамика и напрежение до последната ръка.

Първият анонс е на 23 септември.

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.