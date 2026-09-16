България спечели срещу Полша пред 13 000 зрители в София на ЕвроВолей

Волейболистите от националния отбор на България спечелиха последния си мач от груповата фаза на ЕвроВолей 2026. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини надделяха след невероятна драма срещу настоящия шампион Полша с 3:2 (20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18) в среща от Група В, играна тази вечер пред над 13 000 зрители в зала "Арена София".

Националите ни постигнаха шеметна победа над световния колос и европейски шампион Полша в среща, изпълнена с драма, обрати и волейбол от най-висока класа. Селекцията на Бленджини демонстрира израстване, воля и хладнокръвие в най-напечените моменти, за да сломи един от най-силните тимове на планетата.

Двубоят вървеше изключително равностойно, като двата състава си размениха по два гейма в гладиаторска битка на полето.

В петата част България започна летящо и набързо си осигури солидно предимство от 3:0. След размяна на точки и моментни колебания Денислав Бърдаров реализира изключително трудна топка за 6:6. Веднага след това Алекс Николов изригна с ключова атака, извеждайки нашите момчета напред с 8:4 при смяната на полетата. Бърдаров продължи да тормози противниковата блокада и с мощно отиграване покачи аванса на 10:5.

Полша опита финален щурм и съкрати дистанцията до 9:11, което наложи намесата на Бленджини с тайм-аут. Грешка от сервис на съперника донесе спокойствие за 12:10, а мощна атака през центъра на Бърдаров направи резултата 13:11. Полският щаб реагира с прекъсване, последвано от нова точка в актива на поляците за 12:13 и мигновен тайм-аут за България. Бърдаров заби страхотна топка за първия мачбол при 14:12, но драмата тепърва предстоеше.

След нова грешка от сервис на противника родните национали получиха пореден шанс да затворят мача. Алекс Николов възстанови равенството при 15:15 след безпощадна атака, а след това изведе тима до нов мачбол. Двата състава влязоха в спиращо дъха надиграване над 15-ата точка, като поляците изравняваха на няколко пъти след третия и четвъртия мачбол за „трикольорите“. В крайна сметка българите запазиха пълно хладнокръвие, грабнаха инициативата в заключителните разигравания и затвориха инфарктния тайбрек при 20:18.

Въпреки успеха, българските момчета останаха на 3-о място в крайното класиране в групата с 4 победи, 1 загуба и 11 точки. Така на 1/8-финалите на Европейското първенство България ще срещне втория от Група D - Германия. Мачът е в събота (19 септември) от 19,00 часа отново в зала "Арена София".

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